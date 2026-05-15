Phường Hương An, An Cựu trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành

Lãnh đạo phường Hương An trao tặng Huy hiệu Đảng và hoa chúc mừng cho các đảng viên

Dịp này, Đảng ủy phường Hương An có 14 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 4 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Hương An chúc mừng các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng thời khẳng định Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý Đảng ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần xây dựng phường Hương An ngày càng phát triển.

Các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng khẳng định, sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong cuộc sống và tại địa phương nơi cư trú.

Sáng cùng ngày, Đảng bộ phường An Cựu tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 29 đảng viên lão thành.

Trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho bà Trần Thị Điền

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với quá trình cống hiến bền bỉ của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng.

Đợt này, Đảng bộ phường An Cựu có 29 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 9 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng bộ phường An Cựu đề nghị tặng Huy hiệu Đảng trước thời hạn cho 5 đảng viên, gồm: 1 đảng viên được đề nghị tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được đề nghị tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được đề nghị tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên được đề nghị tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận chặng đường phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của mỗi đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng. Lãnh đạo Đảng bộ phường An Cựu bày tỏ mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; đồng thời tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong công tác xây dựng Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và góp phần xây dựng phường ngày càng phát triển.