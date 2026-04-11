Hương An từng bước loại trừ tệ nạn ma túy

HNN - Từ 3 đợt tổng kiểm tra với hơn 600 trường hợp được rà soát mới đây, phường Hương An đang từng bước siết chặt quản lý, làm rõ thực trạng và tạo chuyển biến thực chất trong giữ gìn bình yên địa bàn.

 Các lực lượng Hương An ra quân rà soát ma tuý trên địa bàn

Tổng kiểm tra, siết chặt địa bàn

Trước thực tế tệ nạn ma túy vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong khu dân cư, cùng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý từ cơ sở, phường Hương An đã lựa chọn cách làm trực diện khi triển khai các đợt tổng kiểm tra, rà soát trên diện rộng để “soi” rõ thực trạng, chủ động kiểm soát và từng bước làm sạch địa bàn.

Chỉ trong thời gian ngắn, 3 đợt kiểm tra liên tiếp đã được triển khai, với sự tham gia của hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng phối hợp. Kết quả, hơn 600 trường hợp đã được test nhanh ma túy. Riêng đợt ra quân sáng 11/4, có 155 trường hợp được kiểm tra, phát hiện 8 trường hợp dương tính. Trước đó, 2 đợt cuối tháng 3 và đầu tháng 4 đã rà soát 188 trường hợp, phát hiện 5 trường hợp dương tính.

Theo lãnh đạo phường Hương An, những con số này không chỉ phản ánh thực trạng, mà còn cho thấy cách tiếp cận thẳng thắn, không né tránh. Việc phát hiện các trường hợp dương tính không phải là điều mong muốn, nhưng là cơ sở quan trọng để quản lý, răn đe và có biện pháp xử lý phù hợp. Nếu không kiểm tra, không sàng lọc, những nguy cơ tiềm ẩn sẽ tiếp tục âm thầm tồn tại trong cộng đồng.

Trung tá Hồ Hồng, Trưởng Công an phường Hương An cho biết: Việc tổ chức các đợt tổng kiểm tra, rà soát, xét nghiệm ma túy trên địa bàn không chỉ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là từng bước làm sạch địa bàn, tăng tính răn đe và nâng cao ý thức phòng ngừa trong cộng đồng. Khi công tác này được duy trì thường xuyên, liên tục sẽ góp phần hạn chế các nguy cơ phát sinh tệ nạn.

Các đợt kiểm tra không dừng ở xử lý, mà còn góp phần lập lại trật tự ở những khu vực có nguy cơ cao, đồng thời khẳng định rõ thông điệp: Không có “vùng trống” trong quản lý địa bàn. Việc tổ chức kiểm tra vào nhiều khung giờ, kể cả sáng sớm, cũng cho thấy quyết tâm làm thật, không hình thức.

Trung tá Hồ Hồng nhấn mạnh: Công an phường xác định phải làm liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Khi đã làm thì phải “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”. Thực tế bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tình hình an ninh trật tự tại một số khu vực phức tạp đã có chuyển biến, người dân yên tâm hơn và nhiều trường hợp có nguy cơ vi phạm được nhắc nhở, quản lý kịp thời.

Chung tay khép “khoảng trống” tệ nạn

Dù vậy, những đợt kiểm tra chỉ là bước khởi đầu. Để duy trì kết quả bền vững, điều quan trọng là phải kéo được người dân cùng tham gia, bởi thực tế cho thấy không có giải pháp nào hiệu quả nếu thiếu vai trò của cộng đồng.

Mong muốn lớn nhất của người dân vẫn là sự bình yên thường nhật. Chị Lê Thị Thu Hiền, người dân phường Hương An chia sẻ rất ủng hộ cách làm này và mong lực lượng chức năng tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên, dẹp bỏ các tụ điểm để bà con yên tâm.

Đi cùng với mong muốn đó là trách nhiệm của mỗi gia đình và cộng đồng. Ma túy không tự xuất hiện, mà thường len lỏi từ những khoảng trống trong quản lý gia đình và cộng đồng. Khi cha mẹ không nắm bắt được sinh hoạt của con em, khi những biểu hiện bất thường không được phát hiện sớm, nguy cơ sa vào tệ nạn là điều khó tránh.

Ở cấp độ khu dân cư, vai trò tự quản càng trở nên quan trọng. Một địa bàn an toàn không chỉ dựa vào tuần tra, kiểm tra, mà còn dựa vào sự chủ động phát hiện, phản ánh, nhắc nhở lẫn nhau. Khi mỗi người dân đều có ý thức giữ gìn môi trường sống, “khoảng trống” cho tệ nạn sẽ dần bị thu hẹp.

Ông Đặng Hữu Hải, Bí thư Đảng ủy phường Hương An cho biết: Phường đặt mục tiêu đến năm 2028, 29/29 tổ dân phố trên địa bàn không có ma túy. Đây là nhiệm vụ khó, nhưng nếu có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, hoàn toàn có thể đạt được.

Để đạt mục tiêu này, theo ông Đặng Hữu Hải, địa phương tiếp tục kiên trì kết hợp giữa “chống” và “phòng”, vừa xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, vừa đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt trong giới trẻ; đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và từng hộ gia đình trong quản lý, giám sát.

Từ những kết quả cụ thể của 3 đợt tổng kiểm tra đến mục tiêu “29/29 tổ dân phố không ma túy”, có thể thấy Hương An đang đi theo hướng tạo chuyển biến thực chất. Đó là cách làm không dễ, nhưng cần thiết để giữ bình yên từ chính mỗi khu dân cư.

ĐỨC QUANG
Thơm hương hành Hương An

Nhờ lợi thế đất phù sa, nguồn nước chủ động cùng kinh nghiệm canh tác lâu đời, người dân phường Hương An đang dần biến vùng đất này trở thành một trong những vùng trồng hành lá lớn nhất nhì thành phố Huế.

Phát triển kỹ thuật cao, từng bước vươn tầm khu vực

Năm 2025, Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) ghi dấu hoạt động hiệu quả với hơn 1 triệu lượt khám, tái khám và trên 60.000 ca phẫu thuật được thực hiện. Năm 2026, Bệnh viện tiếp tục đặt mục tiêu phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế.

Bắt đầu từ từng tổ dân phố

Là địa bàn trung tâm, đông dân cư của TP. Huế, phường Phú Xuân từng chịu nhiều áp lực về an ninh trật tự (ANTT), nhất là tệ nạn ma túy. Từ cơ sở, với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và người dân, mục tiêu xây dựng phường không ma túy giai đoạn 2025 - 2030 đang dần hiện hữu.

