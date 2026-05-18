Hương Trà: Đảng viên chủ động ứng dụng công nghệ số

Hướng dẫn đảng viên cao tuổi thực hành kỹ năng số tại Chi bộ TDP Giáp Thượng 2

Hưởng ứng tích cực

Như thường lệ, cứ mỗi tối ngày 3 hàng tháng, Chi bộ tổ dân phố (TDP) Giáp Trung (phường Hương Trà) tổ chức sinh hoạt định kỳ. Tháng này, ngoài đánh giá và triển khai công tác chung, Chi bộ kết hợp sinh hoạt chuyên đề “Đảng viên tiên phong học tập và thực hành kỹ năng số” theo chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy phường.

Buổi sinh hoạt diễn ra nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả; nhiều ý kiến thực tế được đảng viên mạnh dạn trình bày; chủ yếu là thao tác trên phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và một số ứng dụng khác.

“Ngoài 3 đảng viên già yếu miễn sinh hoạt, 13/13 đảng viên còn lại trong Chi bộ đều đã cài đặt và sử dụng được phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Một số đồng chí cao tuổi thao tác chưa thành thạo thì được chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, thuộc Đảng ủy phường, về tận nơi hỗ trợ và hướng dẫn”, chị Trần Thị Xinh, Chi bộ TDP Giáp Trung chia sẻ.

Chuyên đề “Đảng viên tiên phong học tập và thực hành kỹ năng số” cũng được Chi bộ TDP Giáp Thượng 2 (phường Hương Trà) tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình. Sau phần báo cáo chuyên đề, các đảng viên cùng trao đổi, nêu lên những khó khăn trong tiếp cận và thực hành kỹ năng số, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp. Một số đảng viên trẻ, có kỹ năng tốt đã tích cực hỗ trợ thêm cho các đảng viên cao tuổi.

Ông Nguyễn Văn Đức, Bí thư Chi bộ TDP Giáp Thượng 2 cho biết, hiện còn 2 trong tổng số 17 đảng viên của chi bộ chưa cài đặt “Sổ tay đảng viên điện tử” do không có điện thoại thông minh. Một số vướng mắc phát sinh liên quan đến thực hành kỹ năng số, Chi bộ tiếp tục ghi nhận và sẽ triển khai ở các buổi sinh hoạt chuyên đề tiếp theo.

Tiếp tục lan tỏa

Chuyên đề “Đảng viên tiên phong học tập và thực hành kỹ năng số” được Đảng ủy phường Hương Trà triển khai từ tháng 3/2026 nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đảng viên trong việc chủ động học tập, rèn luyện, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số giai đoạn hiện nay.

Theo đó, mỗi chi bộ trực thuộc phải tổ chức ít nhất 1 buổi sinh hoạt chuyên đề, có thể tổ chức riêng hoặc kết hợp trong buổi sinh hoạt thường kỳ, bảo đảm nghiêm túc và hiệu quả; phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tế của từng chi bộ.

“100% nhà văn hóa TDP trên địa bàn phường đều đã trang bị wifi miễn phí, giúp đảng viên dễ dàng truy cập mạng. Nội dung sinh hoạt ở các chi bộ cũng rất phong phú, gắn kết quả học tập với đánh giá và xếp loại đảng viên cuối năm”, bà Hồ Thị Linh, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Hương Trà thông tin.

Ông Nguyễn Duy Hùng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà cho biết: Chuyên đề “Đảng viên tiên phong học tập và thực hành kỹ năng số” là một trong những hoạt động sinh động nhất trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua. Địa phương sẽ tổ chức riêng các lớp “Bình dân học vụ số” dành cho người cao tuổi và nhóm yếu thế theo đề xuất của các chi bộ cơ sở, nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách số trên địa bàn.

Năm 2026, Hương Trà đặt mục tiêu 100% người dân trưởng thành có kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, có kỹ năng số, sử dụng tốt thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng, dịch vụ số thiết yếu, tham gia tương tác, an toàn trên môi trường số. Địa phương đang huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng đồng sức, đồng lòng, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”, mà điểm nhấn quan trọng là học tập và thực hành kỹ năng số ở cơ sở, hướng đến xây dựng chính quyền số, xã hội số thành công.