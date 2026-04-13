Đổi mới sinh hoạt đảng từ “Sổ tay đảng viên điện tử”

Theo Quy định 339-QĐ/TW, ngày 10/7/2025 của Ban Bí thư về sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, ứng dụng này không chỉ giúp quản lý đảng viên, cập nhật kịp thời các chủ trương, nghị quyết mà còn trở thành cầu nối hai chiều giữa cấp ủy và đảng viên.

Sổ tay đảng viên điện tử. Ảnh: Ngọc Hòa

Chuyển đổi số trong công tác Đảng

Chi bộ 8 Phú Hội, phường Thuận Hóa hiện có 60 đảng viên. Số lượng đảng viên đông đặt ra yêu cầu cao hơn trong tổ chức sinh hoạt và truyền đạt thông tin. Sau gần 4 tháng triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử”, hoạt động của chi bộ đã có những chuyển biến rõ nét, từng bước đi vào nền nếp, khoa học và hiệu quả hơn.

Thông qua ứng dụng, các thông báo, chỉ thị, nghị quyết từ Trung ương, Thành ủy đến cấp ủy cơ sở được cập nhật kịp thời, truyền tải trực tiếp đến từng đảng viên, bảo đảm tính chính xác và đồng bộ. Nếu trước đây việc phổ biến văn bản còn phụ thuộc vào các cuộc họp hoặc qua nhiều khâu trung gian, dễ dẫn đến chậm trễ, thiếu sót, thì nay thông tin được tiếp cận nhanh chóng hơn, giúp đảng viên kịp thời nắm bắt chủ trương, định hướng mới.

Một điểm đáng chú ý là chức năng điểm danh điện tử trước mỗi kỳ sinh hoạt đã góp phần rút ngắn đáng kể thời gian tổ chức. Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng, công tác điểm danh được thực hiện nhanh gọn, chính xác, tạo điều kiện để nội dung sinh hoạt đi thẳng vào trọng tâm.

Bên cạnh đó, việc số hóa tài liệu sinh hoạt chi bộ cũng mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Tài liệu được đăng tải đầy đủ, rõ ràng trên hệ thống, giúp đảng viên chủ động nghiên cứu trước, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn khi tham gia sinh hoạt. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí in ấn, giảm thiểu giấy tờ mà còn góp phần nâng cao chất lượng thảo luận, khi các ý kiến đưa ra có chiều sâu hơn, bám sát nội dung và thực tiễn hơn.

“Việc ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” không chỉ đơn thuần là thay đổi phương thức truyền đạt thông tin, mà còn từng bước đổi mới cách thức tổ chức sinh hoạt chi bộ theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, ông Trần Văn Duyệt, Bí thư Chi bộ 8 Phú Hội, phường Thuận Hóa khẳng định.

Vượt rào cản công nghệ

Trong quá trình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc đưa vào sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” tại thành phố Huế được xem là một bước đi cụ thể trong lộ trình chuyển đổi số công tác đảng. Phần mềm đã được triển khai đồng bộ đến các đảng ủy trực thuộc và bước đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Nhiều đơn vị đạt tỷ lệ đảng viên sử dụng cao, như các đảng bộ xã Đan Điền đạt 100%, xã Quảng Điền 93%, phường Thủy Xuân 87%..., cho thấy tinh thần chủ động của cơ sở trong tiếp cận công nghệ mới. Thực tế triển khai cũng cho thấy sự chênh lệch nhất định giữa các đơn vị. Một số đảng bộ vẫn có tỷ lệ sử dụng còn thấp, chủ yếu do điều kiện thiết bị và khả năng tiếp cận công nghệ của một bộ phận đảng viên còn hạn chế.

Không ít đảng viên lớn tuổi chưa sử dụng điện thoại thông minh hoặc còn lúng túng trong thao tác, khiến việc tiếp cận ứng dụng chưa đồng đều. Đây là những rào cản mang tính đặc thù trong quá trình chuyển đổi số ở cơ sở. Với sự vào cuộc kịp thời của cấp ủy các cấp, những khó khăn này đang từng bước được tháo gỡ.

Việc tăng cường hướng dẫn trực tiếp, tổ chức các buổi tập huấn, hỗ trợ cài đặt và sử dụng phần mềm đã giúp nhiều đảng viên làm quen và từng bước sử dụng thành thạo. Giao diện thân thiện, dễ thao tác của phần mềm cũng góp phần giảm bớt áp lực cho người dùng, nhất là đối với nhóm đảng viên lớn tuổi.

Từ thực tiễn triển khai, nhiều ý kiến cho rằng hiệu quả của “Sổ tay đảng viên điện tử” không chỉ dừng lại ở việc số hóa tài liệu mà còn tạo ra sự thay đổi trong phương thức điều hành và kết nối nội bộ. Bà Phạm Đặng Diễm Trang, Bí thư Chi bộ 1 Đông Ba, phường Phú Xuân cho biết: Từ khi sử dụng phần mềm, việc trao đổi thông tin giữa các thành viên trong cấp ủy, trong chi bộ trở nên thông suốt hơn; các văn bản chỉ đạo, nghị quyết được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng các cuộc họp.

Ông Trần Đức Vẽ, đảng viên phường Thuận Hóa nhìn nhận, việc triển khai bước đầu có thể gặp khó khăn đối với các đồng chí lớn tuổi, song nếu có sự hướng dẫn tận tình và tổ chức các lớp tập huấn phù hợp, việc phổ cập “Sổ tay đảng viên điện tử” là hoàn toàn khả thi.

Từ những kết quả bước đầu, “Sổ tay đảng viên điện tử” không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là bước chuyển về tư duy và phương thức tổ chức sinh hoạt đảng. Dù vẫn còn một số khó khăn trong quá trình tiếp cận, nhưng với quyết tâm của cấp ủy các cấp và sự chủ động của mỗi đảng viên, việc ứng dụng nền tảng số đang dần đi vào nền nếp, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.