Hương An tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi

Thí sinh tham gia cuộc thi

Hội thi nhằm tuyên truyền những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hương An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Qua đó góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phát biểu khai mạc hội thi, lãnh đạo phường nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác xây dựng Đảng, định hướng dư luận và lan tỏa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến cơ sở. Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên truyền là phải kịp thời, chính xác, hấp dẫn và có tính định hướng cao.

Ban tổ chức cho biết, hội thi thu hút 27 thí sinh tham gia vòng sơ khảo với phần thi xây dựng đề cương thuyết trình. Qua chấm chọn, 10 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng chung khảo với các phần thi thuyết trình, trả lời câu hỏi và tranh biện.

Nội dung thi tập trung vào kỹ năng tuyên truyền, xử lý tình huống, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ở cơ sở trong giai đoạn mới.