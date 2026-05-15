Phường Phong Điền: Trao tặng Huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên

HNN.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), chiều 15/5, Đảng ủy phường Phong Điền tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường.

Bí thư Đảng ủy phường Phong Điền chúc mừng các đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng  

Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Thị Sương, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Phong Điền đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2026 cho 7 đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Trong đó, có 1 đảng viên được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Tài Tuệ, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Điền chúc mừng các đảng viên vinh dự được trao Huy hiệu Đảng đợt này, đồng thời khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và phấn đấu của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Phong Điền mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng bộ và chính quyền phường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Hồ Văn Bình, Chi bộ tổ dân phố Khánh Mỹ bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và cảm ơn sự quan tâm của Đảng. Đồng thời hứa sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.

Thương Minh
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú vùng biên giới

Sáng 15/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến về xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (TH&THCS) tại các xã biên giới đất liền. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Huế có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh tham dự.

Sáng 14/5, Giám đốc Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên (DTTN) Phong Điền - Lê Văn Hướng cho biết, 20 cá thể gà lôi lam mào trắng vừa mới được vận chuyển từ Vườn thú Berlin - Đức về Việt Nam bằng đường hàng không, theo chương trình hợp tác quốc tế trong bảo tồn thiên nhiên, đã mở ra nhiều kỳ vọng cho công tác bảo tồn một trong những loài động vật quý hiếm của Việt Nam.

Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp và nâng cao khả năng phản ứng, môi trường du lịch Huế vẫn còn những “hạt sạn”. Thực tế cho thấy, hình ảnh điểm đến không chỉ là việc riêng của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý hay doanh nghiệp mà còn ở từng cơ sở kinh doanh, người lao động và cách ứng xử của người dân. Bởi bên cạnh chất lượng dịch vụ, thái độ và hành vi ứng xử mới là yếu tố định hình ấn tượng của du khách.

Sáng 11/5, từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố Huế, Ban Thường trực UBMTTQVN phường Phú Bài phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn phường tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Dưỡng, trú tại tổ dân phố 8B Thủy Phù (phường Phú Bài).

