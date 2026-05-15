Phường Phong Điền: Trao tặng Huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên

Bí thư Đảng ủy phường Phong Điền chúc mừng các đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng

Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Thị Sương, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Phong Điền đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2026 cho 7 đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Trong đó, có 1 đảng viên được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Tài Tuệ, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Điền chúc mừng các đảng viên vinh dự được trao Huy hiệu Đảng đợt này, đồng thời khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và phấn đấu của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Phong Điền mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng bộ và chính quyền phường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Hồ Văn Bình, Chi bộ tổ dân phố Khánh Mỹ bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và cảm ơn sự quan tâm của Đảng. Đồng thời hứa sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.