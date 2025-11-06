  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 07/11/2025 12:02

Phú Lộc: 9 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng

HNN.VN - Sáng 7/11, Đảng ủy xã Phú Lộc tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2025 cho 9 đảng viên.

Trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên (Ảnh: Ngọc Hiếu)

 Trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên (Ảnh: Ngọc Hiếu)

Trong đợt này, 9 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, gồm: 2 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 50 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên 30 năm tuổi Đảng. Đây đều là những đảng viên gương mẫu, có nhiều cống hiến trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Lộc gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng đối với công lao, đóng góp của các đảng viên. Đồng thời, nhấn mạnh: Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận sự cống hiến bền bỉ của các thế hệ đảng viên; đồng thời là niềm tự hào của cá nhân, gia đình và toàn đảng bộ.

HỮU PHÚC
