Phường Kim Long có 6 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Ảnh: Liên Minh

Đây không chỉ là sự ghi nhận, tri ân những cống hiến to lớn của các đảng viên lão thành, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm kế thừa, phát huy truyền thống, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền và quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đảng ủy phường Kim Long long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 13 đảng viên. Trong đó, có 1 đồng chí được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 5 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Phước Nhật bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp to lớn của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định Huy hiệu Đảng là niềm tự hào không chỉ của cá nhân mà còn của gia đình, chi bộ và toàn Đảng bộ. Mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất người cộng sản, đi đầu trong các phong trào ở địa phương.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại Đảng bộ xã Nam Đông. Ảnh: Thái Bình

Xã Nam Đông và Long Quảng có 5 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Tại xã Nam Đông, đồng chí Lê Văn Chuân vinh dự nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, các đồng chí Hồ Văn Lèo, Hồ Sỹ Thi nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, đồng chí Phan Chuyển nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ở Long Quảng, đồng chí Phạm Văn Xiu – sinh hoạt tại Chi bộ thôn A Dài được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Xã Chân Mây – Lăng Cô có 6 đảng viên được vinh dự nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Ông Lưu Đức Hoàn, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khẳng định: “Mỗi tấm Huy hiệu được trao hôm nay không chỉ là dấu mốc trên chặng đường phấn đấu, mà còn là minh chứng sáng ngời cho bản lĩnh chính trị, tinh thần kiên trung và đạo đức cách mạng mẫu mực của các đảng viên lão thành”.

Tại xã Vinh Lộc, 3 đảng viên cũng được vinh dự nhận Huy hiệu Đảng với các mốc 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhấn mạnh: Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự tôn vinh xứng đáng những cống hiến của các đảng viên, đồng thời là động lực để toàn Đảng bộ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Lãnh đạo xã Chân Mây - Lăng Cô trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ảnh: Hữu Phúc

Ở xã Quảng Điền, 9 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng từ 30 đến 45 năm tuổi Đảng. Lãnh đạo Đảng ủy xã khẳng định: “Họ là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để Đảng bộ tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.”

Đặc biệt, tại phường An Cựu, 23 đảng viên từ 30 đến 80 năm tuổi Đảng vinh dự đón nhận Huy hiệu cao quý. Trong đó, đồng chí Tôn Thất Thanh, sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố 13 An Đông được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, một minh chứng hiếm có về sự trung thành, kiên định, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng. Nhiều đảng viên khác được trao Huy hiệu 55, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Với những đồng chí sức khỏe yếu không thể đến dự, Đảng bộ phường đến trao tận nhà, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, chu đáo của tổ chức Đảng đối với từng đảng viên.

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng được trân trọng gắn lên ngực áo người đảng viên là minh chứng sống động cho cả một quá trình rèn luyện, cống hiến và hy sinh. Đó là kết quả của sự kiên định lý tưởng, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết.

Đảng bộ xã Quảng Điền trao Huy hiệu Đảng ghi nhận những đóng góp của các đảng viên. Ảnh: Phong Anh

Đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức mới, mỗi cán bộ, đảng viên cần noi gương các thế hệ đi trước, tiếp tục rèn luyện, giữ vững bản lĩnh, nâng cao năng lực, đổi mới sáng tạo để hoàn thành sứ mệnh xây dựng quê hương, đất nước.

Từ Kim Long, An Cựu, Quảng Điền đến Nam Đông, Long Quảng, Chân Mây – Lăng Cô, Vinh Lộc…, mỗi buổi lễ trao Huy hiệu Đảng đều khẳng định truyền thống quý báu của Đảng là luôn trân trọng, tôn vinh và ghi nhận sự cống hiến của đảng viên.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Tôn Thất Thanh. Ảnh: Trang Hiền

Đó cũng chính là sợi dây kết nối các thế hệ, là cầu nối giữa quá khứ – hiện tại – tương lai. Từ những cống hiến thầm lặng của lớp cha anh, thế hệ hôm nay càng thêm tự hào, tin tưởng và quyết tâm đi tiếp con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn.