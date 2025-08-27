  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 29/08/2025 14:11

Ghi nhận, tri ân những cống hiến to lớn của các đảng viên

HNN.VN - Trong không khí thiêng liêng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 29/8, các đảng bộ xã, phường trên địa bàn TP. Huế long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho nhiều đảng viên.

Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho gần 180 đảng viên Phường Thanh Thủy trao tặng Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2/9 Thi đua thực hiện những mô hình hay, sáng kiến hiệu quảTrao Huy hiệu Đảng cho 130 đảng viên Trao Huy hiệu Đảng cho 185 đảng viên

 Phường Kim Long có 6 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Ảnh: Liên Minh

Đây không chỉ là sự ghi nhận, tri ân những cống hiến to lớn của các đảng viên lão thành, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm kế thừa, phát huy truyền thống, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền và quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đảng ủy phường Kim Long long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 13 đảng viên. Trong đó, có 1 đồng chí được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 5 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Phước Nhật bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp to lớn của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định Huy hiệu Đảng là niềm tự hào không chỉ của cá nhân mà còn của gia đình, chi bộ và toàn Đảng bộ. Mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất người cộng sản, đi đầu trong các phong trào ở địa phương.

 Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại Đảng bộ xã Nam Đông. Ảnh: Thái Bình 

Xã Nam Đông và Long Quảng có 5 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Tại xã Nam Đông, đồng chí Lê Văn Chuân vinh dự nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, các đồng chí Hồ Văn Lèo, Hồ Sỹ Thi nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, đồng chí Phan Chuyển nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ở Long Quảng, đồng chí Phạm Văn Xiu – sinh hoạt tại Chi bộ thôn A Dài được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. 

Xã Chân Mây – Lăng Cô có 6 đảng viên được vinh dự nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Ông Lưu Đức Hoàn, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khẳng định: “Mỗi tấm Huy hiệu được trao hôm nay không chỉ là dấu mốc trên chặng đường phấn đấu, mà còn là minh chứng sáng ngời cho bản lĩnh chính trị, tinh thần kiên trung và đạo đức cách mạng mẫu mực của các đảng viên lão thành”.

Tại xã Vinh Lộc, 3 đảng viên cũng được vinh dự nhận Huy hiệu Đảng với các mốc 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhấn mạnh: Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự tôn vinh xứng đáng những cống hiến của các đảng viên, đồng thời là động lực để toàn Đảng bộ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Lãnh đạo xã Chân Mây - Lăng Cô trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ảnh: Hữu Phúc  

Ở xã Quảng Điền, 9 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng từ 30 đến 45 năm tuổi Đảng. Lãnh đạo Đảng ủy xã khẳng định: “Họ là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để Đảng bộ tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.”

Đặc biệt, tại phường An Cựu, 23 đảng viên từ 30 đến 80 năm tuổi Đảng vinh dự đón nhận Huy hiệu cao quý. Trong đó, đồng chí Tôn Thất Thanh, sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố 13 An Đông được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, một minh chứng hiếm có về sự trung thành, kiên định, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng. Nhiều đảng viên khác được trao Huy hiệu 55, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Với những đồng chí sức khỏe yếu không thể đến dự, Đảng bộ phường đến trao tận nhà, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, chu đáo của tổ chức Đảng đối với từng đảng viên.

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng được trân trọng gắn lên ngực áo người đảng viên là minh chứng sống động cho cả một quá trình rèn luyện, cống hiến và hy sinh. Đó là kết quả của sự kiên định lý tưởng, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết.

 Đảng bộ xã Quảng Điền trao Huy hiệu Đảng ghi nhận những đóng góp của các đảng viên. Ảnh: Phong Anh 

Đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức mới, mỗi cán bộ, đảng viên cần noi gương các thế hệ đi trước, tiếp tục rèn luyện, giữ vững bản lĩnh, nâng cao năng lực, đổi mới sáng tạo để hoàn thành sứ mệnh xây dựng quê hương, đất nước.

Từ Kim Long, An Cựu, Quảng Điền đến Nam Đông, Long Quảng, Chân Mây – Lăng Cô, Vinh Lộc…, mỗi buổi lễ trao Huy hiệu Đảng đều khẳng định truyền thống quý báu của Đảng là luôn trân trọng, tôn vinh và ghi nhận sự cống hiến của đảng viên.

 Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Tôn Thất Thanh.  Ảnh: Trang Hiền

Đó cũng chính là sợi dây kết nối các thế hệ, là cầu nối giữa quá khứ – hiện tại – tương lai. Từ những cống hiến thầm lặng của lớp cha anh, thế hệ hôm nay càng thêm tự hào, tin tưởng và quyết tâm đi tiếp con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn.

Tin, ảnh: L. MINH, BÌNH, PHÚC, PHONG, HIỀN
 Từ khóa:
Trao huy hiệu Đảngdịp 2/9Đảng bộ các xãphường: Kim LongNam ĐôngLong QuảngChân Mây – Lăng CôVinh LộcQuảng ĐiềnAn Cựu.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kết nối, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ Quảng Điền

Tuân thủ nghiêm ngặt về chất lượng, xây dựng uy tín sản phẩm, hình thành giá cả hợp lý, bảo đảm điều kiện pháp lý; chủ động hơn trong khâu phân phối; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để sản phẩm phát triển bền vững… là những vấn đề được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà phân phối đặc biệt quan tâm tại Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc sản, thủ công mỹ nghệ năm 2025 diễn ra chiều 16/8 tại xã Quảng Điền.

Kết nối, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ Quảng Điền
Ra mắt Hợp tác xã nông dược và thương mại dịch vụ NADO

Ngày 16/8, tại thôn Dỗi, xã Khe Tre, thành phố Huế đã diễn ra lễ ra mắt Hợp tác xã nông dược và thương mại dịch vụ NADO (HTX NADO). Tham dự có bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đại diện các sở, ban, ngành thành phố; các tổ chức quốc tế WWF Việt Nam; các ban quản lý rừng cộng đồng, cùng đông đảo bà con địa phương.

Ra mắt Hợp tác xã nông dược và thương mại dịch vụ NADO
Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã, phường: Hương Thủy, Phong Quảng và Nam Đông:
Quyết tâm kiến tạo từ nhiệm kỳ mới

Sáng 12/8, Đảng bộ các xã, phường: Hương Thủy, Phong Quảng và Nam Đông long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quyết tâm kiến tạo từ nhiệm kỳ mới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top