  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 13/11/2025 17:58

Đảng ủy phường Phú Xuân trao Huy hiệu Đảng cho 38 đảng viên

HNN.VN - Ngày 13/11, Đảng ủy phường Phú Xuân tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2025 cho các đảng viên trên địa bàn. Đây là dịp để tri ân, ghi nhận những cống hiến, đóng góp to lớn của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Phú Lộc: 9 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng Trao Huy hiệu Đảng tại nhà cho 11 đảng viên Kim Long: 7 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Đảng viên Nguyễn Văn Thu vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng 

Trong đợt này, có 38 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đảng viên 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 75 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 13 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Được nhận Huy hiệu cao quý này, các đảng viên bày tỏ niềm xúc động, xem đây là nguồn động viên lớn lao để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy phẩm chất người đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ và địa phương ngày càng phát triển. Các đảng viên khẳng định sẽ luôn giữ vững vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ và cùng Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Lê Nhật, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Xuân chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các đảng viên lão thành, và nhấn mạnh: Các đồng chí là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm, góp phần xây dựng phường Phú Xuân ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11 không chỉ là hoạt động tri ân mà còn là dịp bồi đắp thêm niềm tin, lòng tự hào và tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ phường Phú Xuân.

Tin, ảnh: Liên Minh
 Từ khóa:
trao huy hiệu đảngdịp 7/11đảng viênphường phú xuân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kim Long: 7 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng

Ngày 11/11, Đảng uỷ phường Kim Long long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2025 cho các đảng viên. Đây là sự ghi nhận của Ban Thường vụ Thành ủy đối với quá trình cống hiến, rèn luyện và giữ vững phẩm chất của những đảng viên nhiều năm tuổi Đảng.

Kim Long 7 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng
HƯƠNG TRÀ:
Trao Huy hiệu Đảng tại nhà cho 11 đảng viên

Ngày 6/11, Đảng ủy phường Hương Trà tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 nhân kỷ niệm 108 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2025) cho các đảng viên thuộc đảng bộ phường.

Trao Huy hiệu Đảng tại nhà cho 11 đảng viên
Đoàn kết xây dựng tổ dân phố văn minh

Tổ dân phố (TDP) 7 - Đông Ba, phường Phú Xuân (TP. Huế) nhiều năm liền là điểm sáng trong giữ gìn an ninh trật tự và chăm lo đời sống người dân. Điều đáng quý là mọi thành quả đều được tạo nên từ tinh thần đoàn kết, chung tay của bà con trong TDP.

Đoàn kết xây dựng tổ dân phố văn minh
“Phường số” tiên phong

Từ những thủ tục trực tuyến đơn giản đến việc đồng bộ dữ liệu, phường Phú Xuân (TP. Huế) đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền hiện đại, thân thiện.

“Phường số” tiên phong

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top