Đảng ủy phường Phú Xuân trao Huy hiệu Đảng cho 38 đảng viên

Đảng viên Nguyễn Văn Thu vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Trong đợt này, có 38 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đảng viên 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 75 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 13 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Được nhận Huy hiệu cao quý này, các đảng viên bày tỏ niềm xúc động, xem đây là nguồn động viên lớn lao để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy phẩm chất người đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ và địa phương ngày càng phát triển. Các đảng viên khẳng định sẽ luôn giữ vững vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ và cùng Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Lê Nhật, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Xuân chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các đảng viên lão thành, và nhấn mạnh: Các đồng chí là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm, góp phần xây dựng phường Phú Xuân ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11 không chỉ là hoạt động tri ân mà còn là dịp bồi đắp thêm niềm tin, lòng tự hào và tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ phường Phú Xuân.