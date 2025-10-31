  • Huế ngày nay Online
HƯƠNG TRÀ:

Trao Huy hiệu Đảng tại nhà cho 11 đảng viên

HNN.VN - Ngày 6/11, Đảng ủy phường Hương Trà tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 nhân kỷ niệm 108 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2025) cho các đảng viên thuộc đảng bộ phường.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viênTrao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho gần 180 đảng viên

 Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tại nhà đảng viên Trần Hưng Lễ (tổ dân phố Giáp Ba)

Đợt này, có 11 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng, trong đó, có 4 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 3 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Do thời tiết không thuận lợi, trong sáng 6/11, ông Nguyễn Duy Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà đã đến chúc mừng và trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tại nhà riêng cho các đảng viên: Trần Hưng Lễ, Võ Thị Thủy và Lê Văn Uyên.

Những đảng viên còn lại sẽ được trao Huy hiệu Đảng tại nhà riêng trong chiều 6/11.

HÀN ĐĂNG
