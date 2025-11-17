Yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khắc phục hư hỏng các tuyến đường

Lãnh đạo UBND xã Phú Lộc yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khắc phục vấn đề người dân phản ánh. Ảnh: Ngọc Hiếu

Theo phản ánh của người dân, việc đơn vị thi công vận chuyển đất đá từ dự án gây ô nhiễm môi trường và làm hư hỏng các tuyến đường Hoàng Đức Trạch, Lương Định Của.

Tại buổi làm việc, các hộ dân đề nghị sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư phải hoàn trả nguyên trạng mặt bằng ban đầu; đảm bảo tiến độ thi công; có giải pháp giảm bụi, hạn chế bùn đất rơi vãi trong quá trình vận chuyển vật liệu.

Chủ tịch UBND xã Phú Lộc Nguyễn Văn Hiệp đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công khắc phục theo các kiến nghị của người dân; khẩn trương sửa chữa các vị trí đường bị hư hỏng để đảm bảo việc đi lại. Đồng thời, sau khi hoàn thành dự án, phải hoàn trả hiện trạng các tuyến đường theo đúng cam kết, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa dự án và cộng đồng dân cư.

Tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư cam kết sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, khắc phục các tồn tại theo phản ánh của người dân.