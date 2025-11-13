Thêm giải pháp để phát triển Đảng ở doanh nghiệp

Công nhân làm việc tại Công ty Scavi Huế

Còn nhiều khó khăn

Thực tế, ở nhiều tổ chức cơ sở đảng trong DN, nhất là những DN có vốn đầu tư nước ngoài, hoặc DN tư nhân quy mô lớn, việc phát triển đảng viên mới vẫn là bài toán khó. Chi bộ Đảng tại Công ty Scavi Huế được thành lập ngày 3/2/2023, với 12 đảng viên ban đầu. Tuy nhiên, sau hơn hai năm rưỡi, chi bộ mới chỉ kết nạp thêm được một đảng viên, dù DN có hàng nghìn lao động.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đặc thù sản xuất theo ca, kíp; đội ngũ cấp ủy đều kiêm nhiệm công tác chuyên môn, nên quỹ thời gian dành cho việc phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú còn hạn chế.

Ông Trần Công Phương, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Phong Điền chia sẻ: “Tại Công ty Scavi, dù có kế hoạch cụ thể, nhưng do đặc thù sản xuất liên tục, việc tổ chức sinh hoạt và theo dõi quần chúng rất khó khăn. Mỗi năm đều có chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, nhưng nhiều khi không đạt. Qua thời gian dài, hiện phường mới đang thẩm định hồ sơ của một trường hợp vừa được công ty giới thiệu. Điều đó cho thấy, để phát triển Đảng trong DN, ngoài quyết tâm chính trị, còn cần mô hình tổ chức linh hoạt và sự đồng hành chặt chẽ giữa DN và địa phương”.

Không chỉ riêng lĩnh vực dệt may, nhiều DN du lịch - dịch vụ trên địa bàn thành phố cũng đối mặt với tình trạng tương tự. Lực lượng lao động trẻ, năng động, nhưng ngại sinh hoạt chính trị; trong khi đó, không ít chủ DN chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của tổ chức Đảng đối với sự phát triển bền vững của DN.

Tại Khách sạn Century, trước đây khách sạn có Chi bộ Đảng, nhưng từ ngày 1/7/2025 đã giải thể, các đảng viên chuyển sinh hoạt về nơi cư trú. Thẳng thắn nhìn nhận, tổ chức Đảng tại đơn vị trước đây chưa thật sự phát huy được vai trò hạt nhân chính trị. Một số đảng viên lớn tuổi nghỉ việc, trong khi lao động trẻ chưa nhận thức rõ lợi ích, trách nhiệm khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, nên còn e ngại khi được giới thiệu xem xét, kết nạp.

Tại Chân Mây - Lăng Cô, dù đã có kế hoạch, mục tiêu hình thành tổ chức Đảng từ nhiều năm trước, song đến nay vẫn chưa thể thành lập chi bộ trong các DN tại khu kinh tế này.

Điểm sáng Phú Bài

Giữa bức tranh còn nhiều “gam màu trầm” đó, phường Phú Bài, nơi có khu công nghiệp với hơn 25.000 lao động, nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý trong phát triển tổ chức Đảng tại DN. Hiện nay, Đảng bộ phường Phú Bài có 9 tổ chức Đảng trực thuộc trong các DN với gần 200 đảng viên; trong đó, Công ty CP Sợi Phú Bài, Công ty CP Dệt may Phú Hòa An… là những điển hình tiêu biểu, phát triển Đảng song hành cùng sản xuất - kinh doanh (SXKD), tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn công nhân.

Ông Lê Hồng Long, Giám đốc Công ty CP Dệt may Phú Hòa An chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định, tổ chức Đảng trong DN là điểm tựa tinh thần cho người lao động. Khi chi bộ mạnh, quan hệ lao động hài hòa, phong trào thi đua và văn hóa DN lan tỏa tích cực. Nhờ vậy, những năm qua, công ty luôn hoàn thành tốt kế hoạch SXKD và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới”.

Đầu tháng 10 vừa qua, Chi bộ Tổ dân phố 10 (phường Phú Bài) cũng đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho anh Võ Khắc Tịnh, chủ một DN tư nhân trên địa bàn.

Từ thực tiễn công tác tại cơ sở, ông Nguyễn Văn Trai, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Phú Bài rút ra kinh nghiệm: “Phát triển Đảng trong DN tư nhân trước hết phải làm cho chủ DN hiểu rằng, có tổ chức Đảng là thêm một lực lượng hỗ trợ, chứ không phải gánh nặng. Khi người chủ nhận thức được điều đó, thậm chí trực tiếp làm bí thư chi bộ, họ sẽ thấy tổ chức Đảng giúp hoạt động SXKD bài bản, kỷ luật hơn, người lao động có diễn đàn chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, từ đó tạo nên sự đồng thuận và gắn bó lâu dài”.

Không chỉ chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, thời gian qua, Đảng ủy phường Phú Bài còn khuyến khích các chi bộ trong DN sinh hoạt linh hoạt, phù hợp với đặc thù sản xuất, có thể tổ chức theo ca, kíp hoặc trực tuyến. Một số đơn vị bước đầu thử nghiệm mô hình “Chi bộ điện tử”, quản lý đảng viên, cập nhật hồ sơ và sinh hoạt định kỳ qua phần mềm, bước chuyển mới, gắn công tác xây dựng Đảng với tiến trình chuyển đổi số trong DN.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Bài, ông Lê Văn Cường cho biết: Để tăng cường “cầu nối” giữa Đảng ủy phường và các tổ chức Đảng trong DN, phường duy trì đối thoại định kỳ giữa cấp ủy, chính quyền với DN, nhằm tháo gỡ khó khăn trong SXKD; đồng thời vận động doanh nhân tạo điều kiện cho đảng viên học tập, sinh hoạt. Đảng ủy phường cũng xây dựng mô hình “Đảng viên - Doanh nhân tiên phong”, hướng tới đội ngũ doanh nhân có năng lực quản lý giỏi, phẩm chất chính trị vững vàng, góp phần định hình văn hóa DN và trách nhiệm xã hội. Song song đó là các mô hình thiết thực như “Doanh nghiệp xanh - Công nhân hạnh phúc”, “Chi bộ bốn tốt”, nhằm lan tỏa hình ảnh người đảng viên năng động, sáng tạo, gắn bó với DN, đồng hành cùng công nhân và sự phát triển của địa phương.