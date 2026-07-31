Lấy ý kiến hoàn thiện Quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tham dự tại điểm cầu Thành ủy

Các đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thành ủy Huế, đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan tham dự.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW nhằm hoàn thiện cơ chế kiểm điểm, đánh giá theo hướng thực chất, khách quan, khoa học, thống nhất và phù hợp yêu cầu đổi mới công tác cán bộ. Mục tiêu là xây dựng cơ chế đánh giá có hậu kiểm, lượng hóa bằng dữ liệu được kiểm chứng, phản ánh đúng năng lực lãnh đạo, quản trị, tổ chức thực hiện và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương trình bày những điểm mới của dự thảo Quy định và dự thảo Hướng dẫn. Dự thảo tích hợp các quy định hiện hành, gồm Quy định số 96-QĐ/TW, các kết luận của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 02 về đánh giá theo quý vào một văn bản thống nhất, đồng thời ban hành hướng dẫn đồng bộ để triển khai từ quý III/2026.

Về kiểm điểm, dự thảo tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, rút gọn mẫu biểu; bỏ chấm điểm theo các tiêu chí chung, thay bằng đánh giá theo hai mức "vi phạm" hoặc "không vi phạm". Bản kiểm điểm được yêu cầu ngắn gọn, có minh chứng, nêu rõ nguyên nhân, giải pháp và cam kết khắc phục hạn chế. Đối với cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức danh, chỉ thực hiện kiểm điểm tại nơi giữ chức vụ cao nhất hoặc nơi công tác chính.

Đối với đánh giá, xếp loại chất lượng, dự thảo chuyển mạnh sang lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm trung tâm, áp dụng phương thức quản trị theo chỉ số kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI), xây dựng khung đánh giá theo hai nhóm nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Đồng thời bỏ quy định khống chế không quá 20% số tập thể, cá nhân được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thay việc bỏ phiếu quyết định mức xếp loại bằng đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và các tiêu chí bắt buộc.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số nội dung như mở rộng đối tượng áp dụng, làm rõ thẩm quyền đánh giá, bổ sung hướng dẫn đối với nhiệm vụ phát sinh, tăng cường sử dụng dữ liệu định lượng và sớm xây dựng phần mềm đánh giá, xếp loại đồng bộ phục vụ chuyển đổi số trong công tác cán bộ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị Ban soạn thảo khẩn trương tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục chỉnh lý dự thảo theo hướng đồng bộ với các quy định của Đảng, lượng hóa tiêu chí đánh giá, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Sau khi hoàn thiện, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định và Hướng dẫn mới, tạo cơ sở thống nhất để triển khai trong toàn hệ thống chính trị.