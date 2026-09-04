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Thế giới

Brazil: 45 triệu người từng bị lừa đảo bằng dữ liệu cá nhân

ClockChủ Nhật, 06/09/2026 16:28
Trung tâm Nghiên cứu Khu vực về Phát triển Xã hội thông tin Brazil thông báo khoảng 45 triệu công dân nước này từ 16 tuổi trở lên, tương đương 32% số người sử dụng Internet, cho biết từng bị kẻ xấu tìm cách lừa đảo thông qua việc sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân.

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Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, đây là kết quả khảo sát về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân do trung tâm trên công bố. Theo đó, 20% số người tham gia khảo sát cho biết đã thực sự trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo liên quan dữ liệu cá nhân.

Các ứng dụng nhắn tin là phương thức được sử dụng phổ biến nhất trong những vụ tiếp cận nhằm lừa đảo (chiếm tới 84% số người tham gia khảo sát), tiếp theo là các cuộc gọi điện thoại (79%), website hoặc ứng dụng giả mạo (71%), tin nhắn SMS (71%), thư điện tử (69%) và mạng xã hội (67%). 

Đáng chú ý, hậu quả của các vụ lừa đảo không chỉ là mất tiền. Theo nghiên cứu, 58% các nạn nhân cho biết bị căng thẳng hoặc ảnh hưởng tâm lý, 48% bị mất tiền, 43% mất quyền truy cập vào tài khoản thư điện tử hoặc mạng xã hội, trong khi 42% phải đối mặt với các khoản nợ hoặc giao dịch mua hàng được thực hiện dưới tên mình hoặc người thân.

Trung tâm Nghiên cứu Khu vực về Phát triển Xã hội thông tin Brazil cảnh báo tội phạm có thể chiếm quyền kiểm soát thư điện tử được sử dụng để truy cập các nền tảng của chính phủ, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận dịch vụ công và các chương trình trợ giúp xã hội.

Nghiên cứu cũng lần đầu phân tích việc người Brazil sử dụng AI tạo sinh. Mặc dù mục đích phổ biến nhất là công việc và học tập (73%), nhiều người vẫn chia sẻ với các công cụ AI thông tin về sở thích, cảm xúc, sức khỏe và ảnh cá nhân, làm gia tăng những lo ngại về bảo vệ dữ liệu.

Theo trung tâm trên, kết quả nghiên cứu cho thấy cần nâng cao nhận thức của người dùng, tăng cường đào tạo kỹ năng số và yêu cầu doanh nghiệp, cơ quan công quyền củng cố cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghiên cứu được thực hiện định kỳ hai năm từ năm 2021, nhằm đánh giá những thách thức trong việc xây dựng môi trường số an toàn và bảo đảm quyền riêng tư tại Brazil.

https://nhandan.vn/brazil-45-trieu-nguoi-tung-bi-lua-dao-bang-du-lieu-ca-nhan-post986711.html?gidzl=N3t63oKkBmXU8CyFAZWe1rKlm0GtR7S3JoZ4KJ4_8r9A9v1NO3voNqWkbbusE7LSIokTNs5C8D4m8IuY2W

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: lừa đảodữ liệucá nhân
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