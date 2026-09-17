Ngày 16/9, sau khi xem xét một số vấn đề liên quan sách giáo khoa, chương trình giáo dục phổ thông, Ban Bí thư có ý kiến như sau: Thành lập Đoàn giám sát của Ban Bí thư về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông.

Nội dung giám sát tập trung đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, nội dung sách giáo khoa, công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông; việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung và các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới nói riêng; một số nội dung khác có liên quan.

Ban Bí thư phân công đồng chí Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng Đoàn. Giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu, triển khai theo quy định. Hoàn thành giám sát trước ngày 15/12/2026.