Xử phạt 5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về Trường THCS Tố Hữu

Công an làm việc với ông H.T.X. Ảnh: Công an TP. Huế

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố phát hiện tài khoản Facebook “Lâm Bảo Bảo” đăng tải nội dung phản ánh Trường THCS Tố Hữu thu 5 triệu đồng đối với các trường hợp học sinh trái tuyến. Nội dung bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người sử dụng mạng xã hội, có nguy cơ gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường.

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an phường Phú Xuân xác minh, xác định H.T.X. là người sử dụng tài khoản Facebook trên. Quá trình xác minh, lực lượng công an phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Phú Xuân làm việc với một số phụ huynh có con em đang nộp đơn xin học trái tuyến tại Trường THCS Tố Hữu. Kết quả cho thấy nội dung tài khoản “Lâm Bảo Bảo” đăng tải là hoàn toàn sai sự thật, không có cơ sở.

Tại cơ quan công an, H.T.X. thừa nhận do uống rượu say, bức xúc cá nhân và thường xuyên theo dõi các trang thông tin xấu, độc, tiêu cực trên mạng xã hội nên đăng tải nội dung sai sự thật. Người này đã chủ động xóa bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xử phạt H.T.X. số tiền 5 triệu đồng về hành vi sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung.

Công an TP. Huế khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. Đồng thời, ưu tiên tiếp nhận thông tin từ cơ quan báo chí, cơ quan nhà nước và các nguồn chính thống. Những hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.