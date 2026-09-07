Cán​ bộ, đảng viên phải tiên phong, bản lĩnh trong cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp

Thường trực Thành ủy trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ vào đầu tháng 7/2026.

Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân - Bài học lịch sử

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và đặt công tác cán bộ ở vị trí trọng yếu hàng đầu. Người từng khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Cán bộ chính là cầu nối “sống động”, vững chắc giữa “ý Đảng” và “lòng dân”, là “nhân tố” mấu chốt để đưa chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng thật sự đi vào cuộc sống. Đối với người đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tính tiên phong, gương mẫu tuyệt đối: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; đồng thời đòi hỏi tính tiên phong ấy phải được thể hiện ở sự “kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và Nhân dân”. Điều đầu tiên trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là nói về “đảng viên”.

Mỗi bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam đều được khai mở và bảo đảm thắng lợi bởi bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh kiên cường của những người cộng sản đi đầu. Lịch sử đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam ghi dấu vô vàn tấm gương cán bộ, đảng viên dũng cảm đi đầu, ngã xuống với tinh thần quả cảm, “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Đó là những tiền bối cách mạng với khí tiết kiên trung, như: Tổng Bí thư Trần Phú, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, đồng chí Hoàng Văn Thụ…, những Anh hùng liệt sĩ, như: Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Võ Thị Sáu, Cù Chính Lan… Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là tấm gương sáng ngời về ý chí, tinh thần tiên phong vượt mọi khó khăn để tìm đường cứu nước. Bước vào giai đoạn xây dựng và đổi mới, sự tiên phong ấy thể hiện ở tinh thần dũng cảm phá vỡ lối mòn tư duy. Điển hình là Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc với mô hình “Khoán hộ” ở Vĩnh Phúc, là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với tư duy “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, hay cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với tinh thần “xé rào” năng động và quyết đoán lịch sử trong công trình Đường dây 500KV Bắc - Nam... Những tấm gương sáng ngời ấy đã để lại bài học vô giá: Người cán bộ, đảng viên chân chính là người dám dấn thân vào việc khó, khi thấy việc có lợi cho dân, cho nước thì quyết tâm làm và dám chịu trách nhiệm trước lịch sử.

Đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Huế quán triệt một số văn bản mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên vào tháng 8/2026.

Kỷ nguyên mới - Bản lĩnh, trách nhiệm và tiên phong

Đại hội XIV của Đảng đã xác lập dấu mốc quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Để hiện thực hóa khát vọng “… thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030… vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, Đảng ta đã và đang thực hiện một cuộc cách mạng sâu rộng: đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tác động sâu sắc đến tất cả các quốc gia, các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây không đơn thuần là sự sắp xếp, điều chỉnh về mặt cơ học, mà là sự chuyển đổi mô hình quản trị truyền thống nhiều tầng nấc sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm nâng cao năng lực quản trị quốc gia hiện đại, chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển; xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, gần dân, sát dân, vì Nhân dân.

Đại hội XIV cũng đã xác định, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Để cuộc cách mạng này thành công, trước hết phải xuất phát từ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Điều đó đòi hỏi, phải lấy hiệu quả công việc và năng lực thực thi thực tế làm thước đo cao nhất trong bố trí và đánh giá cán bộ, đảng viên. Có thể thấy, nếu không có cán bộ, đảng viên tốt thì những chủ trương, đường lối của Đảng chỉ “nằm” trên giấy. Cuộc cách mạng về hệ thống chính trị và chính quyền địa phương không chỉ là sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, mà còn là sự thay đổi về tư duy và động lực của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Bộ máy có tinh gọn đến đâu nhưng muốn hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì bắt buộc phải được vận hành bởi những người cán bộ, đảng viên “có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực nổi trội, tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung”.

Qua thực tiễn hơn một năm triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố, bên cạnh sự đồng thuận lớn của toàn xã hội, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc, nhất là các “điểm nghẽn” bắt nguồn từ nhân tố con người: “điểm nghẽn về tâm lý” và “điểm nghẽn về năng lực thực thi”.

Giải quyết thủ tục hành chính tại xã Chân Mây - Lăng Cô.

Trong quá trình sắp xếp, sáp nhập, tinh giản, không ít cán bộ, đảng viên có tư tưởng giữ an toàn, ngại va chạm, làm việc cầm chừng khi chịu điều động sang vị trí, lĩnh vực mới. Khi cấp trung gian được lược bỏ, cấp cơ sở trở thành“tuyến đầu” trực tiếp tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính; sự gia tăng đột biến về áp lực công việc cùng với những “khoảng trống” quy định ban đầu đã làm nảy sinh tâm lý sợ rủi ro pháp lý, sợ sai và đùn đẩy trách nhiệm. Có nơi vẫn còn biểu hiện của cục bộ địa phương... Những tư tưởng và biểu hiện ấy đã phần nào làm chậm tiến độ xử lý của cả bộ máy, khiến cả hệ thống vận hành kém hiệu quả, làm ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Để tháo gỡ triệt để các “điểm nghẽn” nói trên, bảo đảm bộ máy được vận hành thông suốt, hiệu lực và hiệu quả, đáp ứng mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra và “Xây dựng thành phố Huế phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc”, mỗi cán bộ, đảng viên của Thành phố cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiên phong về tư duy lý luận và bản lĩnh chính trị vững vàng. Bất kỳ một cuộc chuyển giao mô hình nào cũng đem lại những xáo trộn nhất định. Nhưng chính trong những thời điểm mang tính bước ngoặt này, bản lĩnh, đạo đức công vụ và tinh thần phụng sự của đội ngũ cán bộ, đảng viên mới thực sự được tôi luyện và khẳng định. Mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động bước ra khỏi “vùng an toàn”, đoạn tuyệt với tư duy cục bộ, khép kín; quán triệt sâu sắc mục tiêu tinh gọn bộ máy là vì sự phát triển chung. Chấp hành sự phân công của tổ chức không chỉ là thước đo của tinh thần kỷ luật mà còn cơ hội thể hiện tinh thần cống hiến và khẳng định bản lĩnh, khả năng và sự năng động, sáng tạo của bản thân ở những lĩnh vực mới, môi trường mới.

Thứ hai, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, bởi “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Thực hiện nhất quán phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”. Cấp trên phải làm gương cho cấp dưới, cán bộ lãnh đạo phải là chỗ dựa vững chắc cho cán bộ cơ sở. Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp phải làm gương chấp nhận sự điều động, phân công; thể hiện tinh thần công tâm, vô tư, khách quan; thực sự là chỗ dựa vững chắc, truyền cảm hứng và bảo vệ cán bộ cấp dưới dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Khi người đứng đầu ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương thể hiện tinh thần công tâm, khách quan, không vụ lợi và quyết liệt trong hành động, niềm tin trong toàn Đảng bộ sẽ được củng cố mạnh mẽ.

Thứ ba, tiên phong, đi đầu và hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra: “Tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh”. “Tự chủ chiến lược”, tức là không phụ thuộc vào bên ngoài; tự chủ là tự bản thân đưa ra những quyết định sáng suốt, trên cơ sở có tri thức, có kinh nghiệm, dựa trên thực tiễn, xuất phát từ chính bản thân. “Tự cường” có nghĩa là tự làm cho mình mạnh lên, không chịu thua kém người khác, không dựa dẫm, không ỷ lại, không trông chờ người khác. “Tự tin” là tin tưởng vào bản thân mình, tin vào năng lực, trí tuệ, sự hiểu biết và hành động của chính mình. Để tự tin thì phải có tri thức, có bản lĩnh, có tác phong làm việc quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm. “Tiến mạnh” là đi lên mạnh mẽ, dứt khoát, không lùi bước. Phải nêu cao quyết tâm “Học, học nữa, học mãi”, “học tập suốt đời”, không ngừng nâng cao kiến thức, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chuyển mạnh mẽ phương thức làm việc từ “chỉ đạo gián tiếp qua văn bản” sang “trực tiếp xử lý, giải quyết dứt điểm tại địa bàn”. Tiên phong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; mỗi đảng viên phải là một “công dân số kiểu mẫu”, thuần thục kỹ năng số, AI, điều hành trên nền tảng dữ liệu số; đồng thời nghiên cứu, xây dựng các mô hình cụ thể, thiết thực như: giải quyết thủ tục hành chính “không hẹn lần hai”, tuyến phố số, dịch vụ công trực tuyến thân thiện…

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Cựu hướng dẫn công dân sử dụng công nghệ số vào giải quyết thủ tục hành chính.

Thứ tư, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, thực thi văn hóa công vụ. Thực hiện nghiêm Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Quy định số 19-QĐ/TW ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Quy định số 207-NQ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng… Thường xuyên tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, đề cao danh dự của người đảng viên; nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, kiên quyết chống mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; kết hợp với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Mỗi cán bộ, đảng viên phải chuyển mạnh từ “nhận thức”, “học tập”, “làm theo” sang “thực hành”; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm gốc, nâng cao khả năng “tự đề kháng”. Xây là xây niềm tin, bản lĩnh, văn hóa Đảng, văn hóa công sở, môi trường làm việc lành mạnh, văn minh, sức đề kháng trong tư tưởng. Chống là đấu tranh với cái sai, cái xấu, cái độc hại, làm suy giảm niềm tin. Phải là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, chủ động làm chủ không gian mạng, lan tỏa thông tin chính thống và sắc bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chiến thắng trên mọi “mặt trận thông tin” và các cuộc “chiến tranh nhận thức”; đồng thời thổi bùng khát vọng, niềm tin và hành động xây dựng đất nước, quê hương giàu mạnh, văn minh trong toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thứ năm, phải “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên sâu sát cơ sở, trực tiếp đối thoại, lắng nghe và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, phát sinh từ thực tiễn. Kiên quyết bài trừ thói cửa quyền, sách nhiễu, vô cảm trước khó khăn của dân; lấy niềm tin, sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cho tính tiên phong, hiệu quả và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên; đảm bảo phương châm hành động: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; kiên quyết giữ vững “thế trận lòng dân”.

Công cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là mệnh lệnh từ thực tiễn phát triển, là phép thử lớn đối với bản lĩnh, trí tuệ và sự trung kiên của toàn thể cán bộ, đảng viên. Kế thừa truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, phát huy tinh thần “Tự chủ - Tự cường - Tự tin - Tiến mạnh” của Đại hội XIV, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Thành phố hãy biến trăn trở thành hành động, biến áp lực thành động lực, giữ vững phương châm: “Tư duy thông suốt - Hành động quyết liệt - Đạo đức trong sáng - Gần dân, vì dân”. Hãy là những viên gạch vững chắc xây dựng một bộ máy “Tinh gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đưa quê hương, đất nước vững bước vươn mình trong kỷ nguyên mới!