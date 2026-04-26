Hơn 1.000 trường hợp bị phạt nguội qua hệ thống giám sát

Cảnh sát điều tiết giao thông trên đường những ngày nghỉ lễ

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày 2/5-ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Theo đó, trong ngày, toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 32 người. So với ngày 2/5/2025 giảm 13 vụ, giảm 12 người chết, giảm 4 người bị thương.

Trong đó, trên tuyến đường bộ xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 32 người. So với ngày 2/5/2025 giảm 13 vụ, giảm 12 người chết, giảm 4 người bị thương.

Trên tuyến đường sắt không xảy ra tai nạn. So với ngày 2/5/2025 không tăng, không giảm số vụ, số người chết và số người bị thương. Đường thủy không xảy ra tai nạn. So với ngày 2/5/2025 không tăng, không giảm số vụ, số người chết và số người bị thương.

Cũng trong ngày 2/5, cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã phát hiện 17.257 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản xử lý 14.943 trường hợp.

Trong đó, hệ thống giám sát phát hiện (thông báo phạt nguội) 1.037 trường hợp vi phạm; lập biên bản 41 trường hợp.

Thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện 2.190 trường hợp vi phạm; lập biên bản 416 trường hợp; số trường hợp đã lập biên bản do Cục Cảnh sát giao thông, đơn vị địa phương khác phát hiện, gửi thông tin để xử lý là 7 trường hợp.

Tiếp nhận các tin báo vi phạm từ phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, người dân cung cấp 8 trường hợp; lập biên bản 9 trường hợp.

Đối với số trường hợp lập biên bản trực tiếp trong quá trình tuần tra kiểm soát, trên tuyến đường bộ, cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện 14.403 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.470 trường hợp vi phạm; phạt tiền ước tính 40 tỷ 150 triệu đồng; tạm giữ 67 ô tô, 3.872 xe mô tô, 260 phương tiện khác; tước 401 giấy phép lái xe (GPLX) các loại; trừ điểm GPLX 2.149 trường hợp.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 3.396 trường hợp; vi phạm về tốc độ 3.562 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 35 trường hợp; quá khổ giới hạn 7 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 3 trường hợp; chở quá số người quy định 87 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 4 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 98 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 0 trường hợp; vi phạm ma túy 10 trường hợp.