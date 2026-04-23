Lắp đặt camera giám sát bãi tập kết cát trái phép

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường lắp camera giám sát, cắm biển cấm tập kết vật liệu xây dựng tại nhiều vị trí trên địa bàn

Ngày 23/4, ông Lê Thăng Long, Phó Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết, chính quyền đã hoàn thành việc lắp đặt camera giám sát tại các “điểm nóng” về đổ trộm, tập kết rác thải, vật liệu xây dựng trái phép trên địa bàn.

Theo đó, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường gắn 10 camera giám sát tại các vị trí như đường Nguyễn Khoa Chiêm; bãi rác Châu Chữ; khu quy hoạch Võ Văn Kiệt; Kiệt 29 Trần Thanh Mại, đường Võ Nguyên Giáp, Phan Anh; ngã ba Hoàng Quốc Việt. Đặc biệt, trong đó phường đã bố trí 2 camera tại Khu quy hoạch Đại học Huế và Hồ Đắc Di - nơi trước đây có bãi tập kết cát sỏi trái phép của Công ty TNHH MTV Xây dựng dịch vụ 686.

Theo ghi nhận của PV tại bãi tập kết cát sỏi trái phép ở khu vực 1 xóm Gióng thuộc Khu quy hoạch Hồ Đắc Di, nhiều ngày nay, Công ty TNHH MTV Xây dựng dịch vụ 686 - doanh nghiệp tập kết cát sỏi trái phép đã di dời toàn bộ số cát còn tồn đọng và không còn nhập cát thêm vào bãi tập kết. Tại khu đất này cũng được dọn dẹp, vệ sinh và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường đã lắp đặt camera giám sát, cắm biển cấm tập kết vật liệu xây dựng nhằm cảnh báo các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Ông Lê Thăng Long cho biết thêm, sau khi bắt camera giám sát, trường hợp phát hiện tại bãi tập kết có xe vào đổ cát, lực lượng chức năng sẽ xử phạt theo quy định.

Cát sỏi tập kết trái phép ở đường Hồ Đắc Di đã được vận chuyển ra khỏi bãi

Như Báo Huế ngày nay ngày 16/4 đã có bài viết “Hàng loạt bãi tập kết cát trái phép giữa thành phố”. Theo đó, ngay cạnh khu dân cư các phường An Cựu, Thanh Thủy, Thủy Xuân, hàng loạt bãi tập kết cát trái phép “mọc” lên và ngang nhiên hoạt động, tấp nập xe tải vận chuyển cát ra vào. Đáng nói, những bãi cát này đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Sau khi báo đăng, UBND phường An Cựu đã tiến hành kiểm tra bãi tập kết cát trái phép tại Khu quy hoạch Hồ Đắc Di. Tại buổi làm việc với các bên liên quan, UBND phường yêu cầu Công ty TNHH MTV Xây dựng dịch vụ 686 di dời toàn bộ số cát, không tiếp tục tập kết và buộc trả lại mặt bằng trong vòng 5 ngày. Các địa phương khác cũng đang lên phương án xử lý các bãi vi phạm.

Ông Trương Phước Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khẳng định, không ký hợp đồng cho doanh nghiệp này thuê đất làm bãi tập kết cát ở Khu quy hoạch Hồ Đắc Di. Hiện khu đất nói trên đã được Sở Tài chính thống nhất chủ trương đề xuất nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án ký túc xá sinh viên tại Khu quy hoạch Đại học Huế.