Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội

Phương châm của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội XIV thể hiện ý chí, quyết tâm và khát vọng phát triển mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; đồng thời xác định tư duy, tầm nhìn chiến lược và những quyết sách quan trọng nhằm đưa đất nước vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030, khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930-2030) và hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước (1945-2045).

Chủ đề của Đại hội là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch; Chủ tịch nước Lương Cường; Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Tới dự phiên khai mạc có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt; nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng. Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ. Các vị Đại sứ, đại diện các nước, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã dự phiên khai mạc Đại hội.

Các đại biểu và quan khách tham dự phiên khai mạc

Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài đến đưa tin về Đại hội.

Đoàn đại biểu TP. Huế tham dự Đại hội với 20 đồng chí, đại diện cho gần 60.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố, với niềm tin, ý chí, trách nhiệm và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Huế đối với Đại hội và sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Đoàn đại biểu TP. Huế tham dự Đại hội

Đại hội XIV của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với tổng kết 40 năm Đổi mới, khẳng định những thành tựu quan trọng nổi bật, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn lâu dài cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đột phá chiến lược cho giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kiểm điểm sâu sắc và toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đọc Diễn văn khai mạc. Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mang ý nghĩa bước ngoặt lịch sử, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030). Đại hội thể hiện sự hội tụ cao độ ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến vào kỷ nguyên mới, vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước Lương Cường đọc diễn văn khai mạc

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu và dịch bệnh, ngày càng nghiêm trọng. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ lượng tử và các công nghệ mới, đang làm thay đổi sâu sắc đời sống kinh tế - xã hội, đặt ra yêu cầu cấp bách về xác lập mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia; đồng thời đặt ra những yêu cầu mới trong quản lý phát triển xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường đối ngoại.

Sau 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, không ngừng cải thiện đời sống, nâng cao hạnh phúc của Nhân dân, nâng tầm uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, đất nước vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức: tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, chưa thật sự bền vững; năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế; đời sống một bộ phận Nhân dân còn khó khăn; tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh mạng ngày càng phức tạp.

Đại hội XIV của Đảng khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới

Đại hội XIV của Đảng mang trách nhiệm lịch sử to lớn, không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng cho nhiệm kỳ 2026-2030 mà còn quyết định những vấn đề chiến lược có ý nghĩa lâu dài đối với tương lai và vận mệnh dân tộc. Đại hội có sứ mệnh tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào và ý chí tự cường dân tộc; khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước khẳng định Đại hội XIV là Đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, thể hiện bản lĩnh kiên định, quyết tâm chính trị và tinh thần đại đoàn kết vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Khơi dậy khát vọng phát triển, tạo đột phá trong hành động

Tại phiên khai mạc Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, làm rõ những nội dung trọng tâm và điểm mới để Đại hội xem xét, thảo luận và quyết định.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc

Hệ thống các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và định hướng sửa đổi, bổ sung; trong đó, Báo cáo chính trị được xây dựng theo hướng tích hợp, thống nhất giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; bảo đảm ngắn gọn, súc tích, rõ trọng tâm, dễ triển khai. Điểm nhấn nổi bật là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV được thiết kế theo tinh thần đột phá, xác định rõ chủ thể thực hiện, lộ trình, nguồn lực và kết quả đầu ra, khắc phục tình trạng “nói nhiều, làm ít”.

Công tác chuẩn bị văn kiện được tiến hành công phu, khoa học, dân chủ, phát huy cao độ trí tuệ tập thể. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng triệu lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã được tiếp thu, chắt lọc, hoàn thiện. Hệ thống văn kiện trình Đại hội thực sự là sự kết tinh giữa ý Đảng và lòng dân, trở thành “cẩm nang hành động” cho toàn hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XIII thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Đất nước đã vượt qua thiên tai, dịch bệnh, biến động toàn cầu, giữ vững ổn định chính trị, kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng, nâng cao tiềm lực và sức chống chịu của nền kinh tế. Nhiều quyết sách mang tính đột phá được triển khai, đặc biệt là cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới quản trị quốc gia và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định.

Đại hội XIV của Đảng khơi dậy khát vọng phát triển, tạo đột phá trong hành động

Từ thực tiễn 40 năm đổi mới, Đảng khẳng định đường lối đổi mới là đúng đắn, phù hợp với điều kiện Việt Nam và xu thế thời đại, lấy Nhân dân làm trung tâm. Ba trụ cột phát triển được xây dựng đồng bộ gồm: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Năm bài học lớn được đúc kết, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bám sát thực tiễn, đổi mới tư duy và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Văn kiện Đại hội XIV thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm; thể chế hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng; phát triển xanh, bền vững là yêu cầu xuyên suốt. Văn kiện đặc biệt coi trọng khâu tổ chức thực hiện, gắn trách nhiệm với kết quả, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo.

Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2026-2030 là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững; nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hướng tới tầm nhìn năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt từ 10%/năm trở lên.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Báo cáo chính trị xác định các quan điểm chỉ đạo lớn, nhấn mạnh tự chủ chiến lược; khơi dậy khát vọng phát triển; hoàn thiện thể chế; phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trọng tâm triển khai được cô đọng trong các nội dung xuyên suốt và ba đột phá chiến lược về thể chế và thực thi, nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Xuyên suốt toàn bộ văn kiện là tư tưởng “Dân là gốc”, Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực của mọi quyết sách.

Trước khi kết thúc phiên khai mạc của Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.