Đại hội Đảng lần thứ XIV: Góc nhìn của các chính đảng quốc tế với niềm tin và kỳ vọng

Từ châu Á, châu Âu, châu Phi, Mỹ Latinh đến châu Đại Dương, các đảng đều cho rằng, Đại hội XIV không chỉ là sự kiện trọng đại của riêng Việt Nam, mà còn có ý nghĩa đối với khu vực và thế giới, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gia tăng, các thách thức an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp bách.

Trao đổi với TTXVN, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân (JVP) cầm quyền ở Sri Lanka, ông Tilvin Silva cho rằng Đại hội XIV là dấu mốc lịch sử, tạo nền tảng cho một bước nhảy vọt mới của Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển kinh tế. Nhìn trong dòng chảy gần một thế kỷ lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước đến công cuộc Đổi mới và hội nhập quốc tế, các kỳ đại hội luôn là nơi xác lập những quyết sách chiến lược, mở ra các giai đoạn phát triển mới. Đại hội XIV, với việc tổng kết sâu sắc 40 năm Đổi mới và hoạch định tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI, tiếp tục được kỳ vọng đóng vai trò "chất xúc tác" giúp Việt Nam thích ứng chủ động với bối cảnh toàn cầu mới, phát triển nhanh và bền vững.

Từ khu vực Mỹ Latinh, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez khẳng định những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội XIII - từ ổn định chính trị, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đến nâng cao vị thế quốc tế - là minh chứng sinh động cho năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị và khả năng tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo ông, Đại hội XIV sẽ tiếp tục khẳng định con đường phát triển lấy con người làm trung tâm, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, giữa phát triển nhanh với phát triển bền vững, giữa hội nhập quốc tế sâu rộng với giữ vững độc lập, tự chủ và bản sắc dân tộc.

Tại châu Âu, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, ông Massimiliano Ay đánh giá cao công cuộc Đổi mới của Việt Nam như một ví dụ tiêu biểu về việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện mới, gắn phát triển kinh tế với củng cố chủ quyền quốc gia, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm ổn định chính trị - xã hội. Trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam được coi là nguồn cảm hứng, thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của một đảng cầm quyền có tầm nhìn chiến lược.

Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Đảng Cộng sản Australia, các tổ chức hữu nghị, cộng đồng người Việt và sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đều nhìn nhận Đại hội XIV là sự kiện định hình tầm nhìn phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Các ý kiến đánh giá cao việc Việt Nam xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực then chốt; đồng thời đề cao vai trò của văn hóa, con người, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đảng Cộng sản Australia nhận định Đại hội XIV là sự kiện trọng đại đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam để định hình sự phát triển xã hội chủ nghĩa của đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong số các nhiệm vụ quan trọng khác, Đại hội sẽ điểm lại 40 năm Đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh Chính sách xây dựng đất nước và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Từ Ấn Độ, ông R.Arun Kumar, Ủy viên Trung ương, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist (CPI-M) nhận định Đại hội XIV có ý nghĩa lịch sử trong việc hoạch định mô hình tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, công nghệ cao và phát triển bền vững, gắn tăng trưởng với nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân. Việc đặt bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu ngang hàng với phát triển kinh tế - xã hội, coi đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, được đánh giá là sự điều chỉnh tư duy có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với xu thế thời đại.

Ông Alounxay Sounnalath, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Champasak, đánh giá cao những thành tựu toàn diện của Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và khẳng định Đại hội XIV là dấu mốc chiến lược, định hướng tầm nhìn phát triển đến 2030, 2045; đồng thời nhấn mạnh quan hệ đoàn kết đặc biệt, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Ông Sergei Syrankov, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus, bày tỏ khâm phục sự phát triển của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tin tưởng Đại hội XIV sẽ đề ra những quyết sách chiến lược mới, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Từ Algeria, ông Mourad Lamoudi, Ủy viên Trung ương phụ trách đối ngoại Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc (FLN), khẳng định thành tựu của Việt Nam chứng minh tính đúng đắn của đường lối Đổi mới; tin rằng Đại hội XIV sẽ tiếp tục củng cố lập trường độc lập, tự chủ, phát triển bền vững và tăng cường quan hệ giữa hai Đảng.

Theo ông Marcelo Rodriguez, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Argentina, đánh giá cao vai trò lãnh đạo, năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng Cộng sản Việt Nam; coi Đại hội XIV là cơ sở để Việt Nam tiếp tục nâng cao vị thế quốc tế, giữ vững đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng.

Ông Salah Adly Abdelhafiz, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập, khẳng định vai trò lãnh đạo mang tính quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mọi thắng lợi của cách mạng; kỳ vọng Đại hội XIV sẽ đề ra tầm nhìn và các đột phá chiến lược, đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tại Hoa Kỳ, ông Joe Sims, Đồng Chủ tịch Đảng Cộng sản Hoa Kỳ (CPUSA), bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu to lớn của Việt Nam, tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo xung lực mới cho phát triển, tiếp tục khẳng định con đường xã hội chủ nghĩa và tăng cường vai trò, uy tín của Việt Nam trong phong trào tiến bộ và cộng sản quốc tế.

Từ góc nhìn quốc tế, các chính đảng và lực lượng tiến bộ đều bày tỏ tin tưởng rằng Đại hội XIV sẽ đề ra những quyết sách chiến lược, có tính đột phá, tạo xung lực mới cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, đồng thời tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong bối cảnh thế giới đứng trước nhiều biến động và thách thức đan xen, các đảng của các nước tin tưởng rằng với nền tảng 40 năm Đổi mới, với trí tuệ tập thể và bản lĩnh chính trị của một đảng cầm quyền cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thông qua tại Đại hội XIV những định hướng lớn mang tầm thời đại, mở ra một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn Việt Nam bứt phá mạnh mẽ, phát triển nhanh, bền vững, vì hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hợp tác và tiến bộ của khu vực và thế giới.