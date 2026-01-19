Phát huy thế mạnh di sản để phát triển du lịch bền vững

Khách chụp ảnh check-in khi tham quan Đại Nội Huế

Nhiều thế mạnh để phát triển du lịch

Huế từ lâu đã được xem là “thành phố di sản”, nơi hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Theo TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, từ hơn 700 năm trước, Huế đã là vùng đất hội tụ và tích tụ nhiều giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc. Nhờ vị trí địa lý chiến lược, Huế sớm trở thành trung tâm quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa qua các thời kỳ lịch sử. Chính bề dày lịch sử đó đã tạo tiền đề cho Huế sở hữu một hệ thống di sản có mật độ cao, phong phú về loại hình và quý giá về giá trị.

Hiện nay, Huế là Cố đô duy nhất ở Việt Nam còn bảo tồn khá nguyên vẹn tổng thể kiến trúc cung đình như thành quách, cung điện, phủ đệ, lăng tẩm, đàn miếu... cùng hàng vạn hiện vật và cổ vật có giá trị đặc biệt. Thành phố cũng lưu giữ nhiều di tích gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh và hệ thống các di tích lịch sử cách mạng có ý nghĩa to lớn đối với tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Với 8 di sản thế giới được UNESCO ghi danh, các cảnh quan thiên nhiên giàu bản sắc, từ sông Hương, núi Ngự cho đến các phố cổ, làng cổ, đầm phá và hệ sinh thái ven biển, Huế đang sở hữu nền tảng rất thuận lợi để phát triển mạnh du lịch văn hóa - di sản. Nhiều năm qua, du lịch di sản đã giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu sản phẩm du lịch của thành phố, đóng góp lớn vào lượng khách, doanh thu và thương hiệu điểm đến.

Từ việc khai thác các giá trị di sản, thành phố đang gặt hái nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, lượng khách đến Huế ước đạt 6,3 triệu lượt, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế ước đạt 1,9 triệu lượt, tăng 40,6% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường khách châu Âu, vốn có mong muốn tham quan, khám phá di sản có sự tăng trưởng ấn tượng, trong đó thị trường Pháp tăng khoảng 35% so với cùng kỳ; thị trường Đức tăng khoảng 32%, Mỹ và Ý tăng khoảng 30%; Anh tăng khoảng 22%...

Xây dựng sản phẩm có chiều sâu

Tại Hội nghị tổng kết ngành du lịch năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới, cũng là năm bản lề cho giai đoạn tăng tốc 2026 - 2030, TP. Huế đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số, trong đó du lịch phải khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng.

Lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh cần phải kiên định mục tiêu xây dựng Huế trở thành điểm đến du lịch xanh, đô thị di sản - văn hóa - sinh thái - thông minh, đồng thời chuyển mạnh từ tăng trưởng về số lượng sang tăng trưởng về chất lượng. Điều đó đòi hỏi phải tập trung nhiều hơn vào nâng cao giá trị trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu bình quân, hướng đến các phân khúc khách chất lượng cao.

Mục tiêu đặt ra cho năm 2026, Huế phấn đấu đón khoảng 7 - 7,5 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch khoảng 15.000 tỷ đồng. Đến năm 2030, du lịch phải thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; đồng thời là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Tỷ trọng ngành du lịch chiếm khoảng 15% GRDP của thành phố; đón 10 - 12 triệu lượt khách/năm, trong đó khách quốc tế chiếm 45 - 50%, doanh thu đạt khoảng 30.000 tỷ đồng.

Để đạt được những mục tiêu trên, việc đổi mới cách làm du lịch là yêu cầu cấp thiết. Một hạn chế lâu nay của Huế là sản phẩm du lịch về đêm và dịch vụ giải trí còn nghèo, thời gian lưu trú trung bình của du khách chưa dài, mức chi tiêu chưa cao. Trong khi đó, xu hướng du lịch hiện đại đòi hỏi điểm đến phải cung cấp trải nghiệm đa tầng, tương tác sâu và cá nhân hóa.

Ông Đỗ Ngọc Cơ, Chủ tịch Hội Lữ hành thành phố cho rằng, trên nền tảng di sản, Huế hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt. Các sản phẩm như “Hoàng cung về đêm”, các show áo dài, trình diễn nghệ thuật cung đình, lễ hội ánh sáng, không gian phố đêm ven sông Hương… nếu được đầu tư bài bản, sáng tạo, sẽ trở thành điểm nhấn độc đáo. Điều quan trọng là sản phẩm phải thoát khỏi cách làm cũ, không chỉ dừng ở tham quan, chụp ảnh mà mang lại cảm xúc, tri thức và trải nghiệm sống động cho du khách.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, phát triển du lịch từ văn hóa, di sản cần dựa trên nguyên tắc hài hòa - bảo tồn là gốc, văn hóa là nền tảng, con người là trung tâm và phát triển bền vững là mục tiêu. Đây là định hướng chiến lược và cam kết của TP. Huế trong quá trình trở thành đô thị di sản đặc thù, giàu truyền thống, hiện đại, xanh và thông minh. Để đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đặt ra, ngành du lịch Huế đã, đang và sẽ tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp trọng tâm. Trong đó có chính sách thu hút đầu tư đột phá, hấp dẫn các nhà đầu tư lớn; phát triển hạ tầng du lịch hiện đại, đồng bộ.

Ngành du lịch đang chú trọng đa dạng hóa sản phẩm du lịch đặc trưng. Phát huy mạnh mẽ giá trị di sản văn hóa cung đình, nghệ thuật ca Huế, các lễ hội truyền thống và ẩm thực độc đáo để tạo dấu ấn khác biệt. Bên cạnh đó sẽ tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao quốc tế, triển khai các tour du lịch đêm gắn với âm nhạc, nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa địa phương. Ngoài ra, sẽ tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương hiệu chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.