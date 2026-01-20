  • Huế ngày nay Online
Hoạt động của đoàn đại biểu TP. Huế trong phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

HNN.VN - Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

 Đoàn đại biểu TP. Huế tham dự Đại hội 

Phương châm của đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Chủ đề của Đại hội là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Đại hội với sự tham dự của 1.586 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.

Đoàn đại biểu TP. Huế tham dự Đại hội với 20 đồng chí, đại diện cho gần 60.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố, với niềm tin, ý chí, trách nhiệm và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế đối với Đại hội và sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Một số hình ảnh của đoàn đại biểu TP. Huế:

 Đoàn đại biểu thành phố trong phiên khai mạc của Đại hội

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung (thứ ba từ phải sang) cùng đoàn đại biểu của Huế vào tham dự Đại hội
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Huế Lê Trường Lưu (thứ hai từ phải sang) vào tham dự Đại hội

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn (thứ tư từ phải sang) và UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Huế Phan Xuân Toàn (thứ ba từ phải sang) vào tham dự Đại hội

 
UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Huế Nguyễn Quang Tuấn (thứ 5 từ phải sang) và UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình (thứ 4 từ phải sang) vào tham dự Đại hội
Đoàn đại biểu Huế tham dự Đại hội với 20 đại biểu
  Đoàn đại biểu thành phố Huế trong hội trường
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế  (ở giữa) - Trưởng đoàn đại biểu thành phố
 
ĐỨC QUANG
