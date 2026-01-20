Trí tuệ toàn Đảng gắn kết niềm tin của cả dân tộc

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu tại phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đại hội XIV của Đảng với ý nghĩa dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước là sự kiện chính trị trọng đại không chỉ của toàn Đảng mà của cả dân tộc, là một mốc son trong chặng đường phát triển, xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Toàn thể đảng viên, nhân dân cả nước, kiều bào ở nước ngoài đang hướng về Đại hội với niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn vào đường lối, quyết sách quan trọng mở ra một chặng đường đổi mới, phát triển bứt phá, toàn diện.

Với chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, Đại hội lần thứ XIV của Đảng khơi dậy mạnh mẽ bản lĩnh, trí tuệ của toàn Đảng và ý chí của cả dân tộc.

Đại hội được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, từ công tác chuẩn bị nhân sự, dự thảo văn kiện đến các khâu tổ chức bảo đảm an toàn tuyệt đối, khoa học và hiệu quả.

Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn quyết sách để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045; đề ra chương trình hành động để mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thấy được phần việc cụ thể trong hành trình chung. Đại hội cũng sẽ định hình đường hướng, chiến lược phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cách đây 40 năm, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (năm 1986) đã quyết định tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, nhất là đổi mới về tư duy kinh tế, chính sách đối ngoại, gỡ bỏ những rào cản kìm hãm sự phát triển, đưa nền kinh tế đất nước thoát khỏi khủng hoảng, từng bước phát triển và hội nhập quốc tế, cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân. Những quyết sách chính xác, kịp thời của Đại hội VI đã giúp Việt Nam vững vàng trước biến động vô cùng phức tạp của tình hình chính trị thế giới, tránh những nguy cơ bất lợi, đồng thời nắm bắt các cơ hội phát triển.

Chỉ sau thời gian ngắn tiến hành đổi mới, từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, nền kinh tế dần hồi phục, bảo đảm lương thực, thực phẩm trong nước và bắt đầu xuất khẩu gạo. Từ một quốc gia bị bao vây, cô lập, cấm vận, Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới.

Đến nay, thực tiễn phát triển đất nước khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, tham gia tích cực, góp phần giữ vững thành quả cách mạng và tạo nên những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, là cơ sở nền tảng cho sự phát triển bền vững. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Điều quan trọng, sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta đã từng bước xây dựng và hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, xác lập rõ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đảng không ngừng tự đổi mới và hoàn thiện, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, dẫn dắt cả dân tộc vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Nhiệm kỳ 2020-2025 ghi nhận những dấu ấn không thể nào quên, nhất là năm 2025, năm tăng tốc bứt phá về đích, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, đất nước đối diện rất nhiều khó khăn; đại dịch Covid-19 hoành hành, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lụt liên tiếp xảy ra, biến động địa chính trị thế giới gây ra những khó khăn về kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng, việc làm… Nhưng với ý chí, nghị lực và khát vọng phát triển, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết, đổi mới, nỗ lực không ngừng, hành động quyết liệt, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện, đột phá, nhiều điểm sáng nổi bật, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Kinh tế vĩ mô giữ ổn định; quy mô nền kinh tế xếp thứ 32 trên thế giới; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao (hoàn thành một trong những cột mốc lớn mà Đại hội XIII của Đảng đặt ra). An sinh xã hội được triển khai toàn diện, nhất quán để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố tạo nền tảng vững chắc cho ổn định chính trị và phát triển đất nước. Mạng lưới đối ngoại ngày càng rộng mở và cân bằng, phù hợp yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh mới.

Đặc biệt, với sự thống nhất và quyết tâm rất cao, cả hệ thống chính trị đã thực hiện quyết liệt việc tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tạo dư địa, tiềm năng, không gian phát triển mới; đồng thời tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp cơ sở, quyết tâm thực hiện chính quyền kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân. Bộ Chính trị đã ban hành 9 nghị quyết chiến lược nhằm tạo chuyển biến đột phá trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng để đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường phát triển và hội nhập.

Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một dấu mốc rất quan trọng. Đại hội XIV của Đảng càng có ý nghĩa sâu sắc hơn bởi Đại hội diễn ra trong bối cảnh thế giới đang biến động rất nhanh, nhiều bất ổn, khó dự báo.

Với truyền thống vẻ vang của Đảng, với uy tín và kinh nghiệm lãnh đạo trong suốt 96 năm dẫn dắt con thuyền cách mạng Việt Nam, chúng ta tin tưởng sâu sắc Đảng luôn vững tay chèo lái, lãnh đạo toàn thể dân tộc ta lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, thực hiện thành công công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc, Tổ quốc hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ở nước ngoài gửi gắm niềm tin tưởng, kỳ vọng vào đường lối, quyết sách kết tinh của bản lĩnh, trí tuệ, của tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo. Toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân mong chờ được chung tay góp sức đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

