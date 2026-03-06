Gần 120 nghìn người phải sơ tán do xung đột Afghanistan - Pakistan

Các lực lượng an ninh Afghanistan tham gia chiến dịch quân sự chống lại Pakistan tại tỉnh Khost. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/3, Liên hợp quốc cho biết ít nhất 118 nghìn người tại Afghanistan và Pakistan đã phải rời bỏ nhà ở do giao tranh leo thang dọc khu vực biên giới giữa hai nước trong những ngày gần đây.

Trong một tuyên bố, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ước tính các cuộc đụng độ tại khu vực biên giới đã buộc khoảng 115 nghìn người tại Afghanistan và khoảng 3.000 người tại Pakistan phải sơ tán trong nước.

Cơ quan này cho biết đã nhận được báo cáo về làn sóng di dời tại cả Afghanistan và Pakistan trong bối cảnh tình hình tại khu vực biên giới vẫn căng thẳng do xung đột tại khu vực biên giới tiếp diễn.

Giao tranh bùng phát từ ngày 26/2 vừa qua khi Afghanistan tiến hành chiến dịch tấn công tại khu vực biên giới nhằm đáp trả các cuộc không kích của Pakistan.

Sau đó, Islamabad tiếp tục các đợt tấn công mới, oanh kích vào nhiều mục tiêu như căn cứ không quân Bagram trước đây của Mỹ, Thủ đô Kabul và thành phố Kandahar ở miền nam Afghanistan.

