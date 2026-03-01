Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Nam trao 100 suất quà cho hộ nghèo phường Phong Thái

Trao 100 suất quà cho hộ nghèo và đặc biệt khó khăn tại phường Phong Thái vào sáng 2/3

Ông Nguyễn Hải Nam gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn năm mới sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và Đoàn ĐBQH luôn quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế trong xã hội. Ông mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững; đồng thời gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương.

Dịp này, ông Nguyễn Hải Nam cùng đoàn công tác đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, góp phần động viên các gia đình ổn định cuộc sống, có thêm động lực vươn lên.

Thay mặt địa phương, bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực của ông Nguyễn Hải Nam và các đơn vị đồng hành đối với công tác an sinh xã hội của phường. Đồng thời mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo các ban, ngành để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng nghèo khó khăn ở địa phương, nhằm lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.