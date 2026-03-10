Rà soát công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBBC TP. Huế cùng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở khu vực bỏ phiếu thôn Phú Cường Xuyên

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) TP. Huế và các đồng chí UVTV Thành ủy: Đặng Ngọc Trân, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô.

Theo báo cáo của UBBC xã Chân Mây - Lăng Cô, thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại xã Chân Mây - Lăng Cô đã thành lập UBBC của xã đúng quy định tại Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 với 17 thành viên. UBBC xã đã ấn định 5 đơn vị bầu cử.

Có 27 tổ bầu cử tại 27 khu vực bỏ phiếu, với 441 thành viên. Các thành viên là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, ban ngành, đại diện cử tri và những người hoạt động không chuyên trách tại các thôn. Thành viên là đại diện quân nhân đối với những khu vực có lực lượng vũ trang bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, địa phương đã chủ động thực hiện nhiều nội dung quan trọng như: Xây dựng kế hoạch triển khai các bước chuẩn bị bầu cử; rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri; chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu; triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử; tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBBC TP. Huế kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở khu vực bỏ phiếu thôn Cảnh Dương

Xã Chân Mây - Lăng Cô đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh, pano, băng rôn, khẩu hiệu trực quan, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia bầu cử, góp phần tạo không khí phấn khởi hướng tới ngày hội lớn của toàn dân.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBBC TP. Huế ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền xã trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; rà soát kỹ các khâu chuẩn bị, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; quan tâm trang trí cảnh quan, vấn đề môi trường. Bên cạnh đó, cần chủ động phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các phường Phú Xuân và Thủy Xuân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Phú Xuân

Tại các điểm bỏ phiếu, lãnh đạo địa phương đã báo cáo nhanh về tình hình triển khai các nhiệm vụ phục vụ bầu cử. Theo đó, các phường đã thành lập tổ bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tổ chức rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri theo quy định. Công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai bằng nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh cơ sở, pano, áp phích, băng rôn tại các tuyến đường chính và khu dân cư. Tại một số khu vực bỏ phiếu đặt tại trụ sở trường học, công tác trang trí khánh tiết, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu sẽ được hoàn thiện vào ngày 13/3, bảo đảm đúng tiến độ và đúng quy định.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến ghi nhận tinh thần chủ động của các phường trong triển khai công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng thời nhấn mạnh, còn chưa tới một tuần nữa là đến ngày bầu cử, vì vậy các địa phương cần tiếp tục rà soát lần cuối toàn bộ các khâu chuẩn bị, bảo đảm không để xảy ra sai sót về quy trình, thủ tục bầu cử.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến yêu cầu phường Thủy Xuân hoàn thiện công tác chuẩn bị để sẵn sàng cho ngày bầu cử

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các phường tập trung kiểm tra, cập nhật danh sách cử tri, nhất là các trường hợp biến động dân cư, người đi làm ăn xa, người tạm trú hoặc mới chuyển đến địa bàn; phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố để bảo đảm quyền bầu cử của công dân được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chuẩn bị chu đáo khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu, tài liệu phục vụ bầu cử và phương án phân công lực lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri tham gia bỏ phiếu. Công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan khu vực bỏ phiếu cũng cần được quan tâm nhằm bảo đảm không gian trang trọng, thuận lợi cho cử tri trong ngày bầu cử.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến cũng lưu ý các phường chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong những ngày cuối để người dân nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Rà soát, bảo mật các hệ thống thông tin, trang và cổng thông tin điện tử, các tài khoản quản trị; tổ chức theo dõi, giám sát thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các nguy cơ, sự cố an ninh mạng, đấu tranh, ngăn chặn thông tin giả, thông tin xấu độc, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin trong suốt quá trình bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các phường Mỹ Thượng, Dương Nỗ và Thuận An.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài đề nghị các địa phương kiểm tra đầy đủ thông tin, danh sách cử tri tham gia bầu cử

Tại mỗi khu vực bỏ phiếu, lãnh đạo địa phương đã báo cáo nhanh về tình hình triển khai công tác bầu cử. Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho “Ngày hội non sông” gần như cơ bản hoàn tất. Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Chí Tài đề nghị các địa phương phải rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin danh sách cử tri, đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, y tế… trong ngày bầu cử.

Ngoài ra, các địa phương cần lưu tâm đến những trường hợp cử tri cao tuổi, người khuyết tật để có phương án hỗ trợ. Cùng với đó, tiến hành phát thẻ cử tri đúng thời gian, đảm bảo để cử tri nắm rõ thời gian, khu vực tham gia bỏ phiếu.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cử tri tích cực tham gia bầu cử, cũng như chuẩn bị tốt các điều kiện hậu cần, tổ chức vệ sinh môi trường, bảo đảm cảnh quan sạch đẹp tại các khu vực bỏ phiếu…

Đoàn Kiểm tra số 1 do đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBBC thành phố làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các phường: Vỹ Dạ, Thuận Hóa, An Cựu và Thủy Xuân.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Quang Tuấn kiểm tra điểm bỏ phiếu tại phường An Cựu

Tại các khu vực bỏ phiếu, đoàn kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác bảo đảm an ninh trật tự và các điều kiện phục vụ ngày bầu cử. Đồng thời, đoàn cũng lưu ý lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử cần hướng dẫn đầy đủ, chu đáo cho cử tri về thể lệ bầu cử, cách ghi phiếu đúng quy định nhằm bảo đảm tính hợp lệ của phiếu bầu. Đến thời điểm này, các điểm bỏ phiếu trên địa bàn các phường đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Khu vực bỏ phiếu được trang hoàng trang trọng, đúng quy định với đầy đủ cờ, băng rôn, khẩu hiệu và pa-nô tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, trang nghiêm.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn đã làm việc với lãnh đạo các phường Thuận Hóa, Vỹ Dạ, Thủy Xuân và An Cựu. Các địa phương đã báo cáo với đoàn về tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo quy định cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Các ý kiến, kiến nghị của các địa phương cũng đã được đoàn kiểm tra hướng dẫn, giải đáp kịp thời.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Quang Tuấn làm việc với lãnh đạo các địa phương

Đến nay, UBBC các phường đã cơ bản triển khai các nội dung theo đúng tiến độ thời gian quy định. Hiện, các địa phương đang tập trung hoàn tất các khâu chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu; bố trí lực lượng ứng trực và xây dựng các kịch bản để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử; tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri. Việc tập huấn cho các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử tiếp tục được triển khai nhằm bảo đảm sự đồng bộ trong quá trình tổ chức.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử, đặc biệt là việc trang hoàng tại các khu vực bỏ phiếu đã được triển khai hoàn thiện, chu đáo. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn đề nghị trong thời gian tới, các phường tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri; các thành viên Ủy ban bầu cử bám sát địa bàn, khu vực bỏ phiếu; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, tăng cường bàn ghi phiếu, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra bầu cử. Bên cạnh đó, lực lượng công an cần xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị các hòm phiếu phụ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần tổ chức cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

Chiều cùng ngày, Đoàn Kiểm tra số 1 sẽ tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường: Phú Bài, Hương Thủy và Thanh Thủy.