Tiếp tục tham mưu kịp thời, đồng bộ thể chế về công tác cán bộ

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thành ủy Huế

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú dự và chỉ đạo hội nghị; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đồng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Thành ủy, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chủ trì. Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn.

Năm 2025, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, tập trung hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc chưa có tiền lệ, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Nổi bật, ngành đã tham mưu triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy một cách tổng thể, triệt để, sâu rộng và đồng bộ trong cả nước với quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại; phối hợp tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; tham mưu ban hành phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng, quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, lần đầu tiên hoàn thành việc bố trí 100% Bí thư Tỉnh, Thành ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố không là người địa phương. Việc củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên ngày càng đi vào chiều sâu và có nhiều chuyển biến tích cực...

Các đại biểu đã tập trung thảo luận vào một số nội dung: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu chuẩn bị nội dung về nhân sự, các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng; phối hợp để chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới; triển khai có hiệu quả cơ chế phân cấp, phân quyền từ Trung ương đến địa phương, gắn với nâng cao năng lực tự chủ, tự quyết và tự chịu trách nhiệm của địa phương; tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đồng thời, tiếp tục tham mưu, thực hiện kịp thời, hiệu quả, đồng bộ thể chế về công tác cán bộ. Tăng cường cán bộ cho các địa bàn khó khăn, những lĩnh vực trọng yếu, kịp thời thay thế trong tổ chức, miễn nhiệm những cán bộ thiếu trách nhiệm, người uy tín thấp, yếu kém về năng lực; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng kết nạp đảng viên mới và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ.