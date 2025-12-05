  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 08/12/2025 15:17

Tiếp tục tham mưu kịp thời, đồng bộ thể chế về công tác cán bộ

HNN.VN - Ngày 8/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026Đẩy mạnh tuyên truyền, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đi vào cuộc sống Người giữ hồn núiỨng dụng công nghệ số trong công tác xây dựng ĐảngKhai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thành ủy Huế

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú dự và chỉ đạo hội nghị; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đồng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Thành ủy, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chủ trì. Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn.

Năm 2025, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, tập trung hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc chưa có tiền lệ, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Nổi bật, ngành đã tham mưu triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy một cách tổng thể, triệt để, sâu rộng và đồng bộ trong cả nước với quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại; phối hợp tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; tham mưu ban hành phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng, quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, lần đầu tiên hoàn thành việc bố trí 100% Bí thư Tỉnh, Thành ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố không là người địa phương. Việc củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên ngày càng đi vào chiều sâu và có nhiều chuyển biến tích cực...

Các đại biểu đã tập trung thảo luận vào một số nội dung: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu chuẩn bị nội dung về nhân sự, các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng; phối hợp để chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới; triển khai có hiệu quả cơ chế phân cấp, phân quyền từ Trung ương đến địa phương, gắn với nâng cao năng lực tự chủ, tự quyết và tự chịu trách nhiệm của địa phương; tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy. 

Đồng thời, tiếp tục tham mưu, thực hiện kịp thời, hiệu quả, đồng bộ thể chế về công tác cán bộ. Tăng cường cán bộ cho các địa bàn khó khăn, những lĩnh vực trọng yếu, kịp thời thay thế trong tổ chức, miễn nhiệm những cán bộ thiếu trách nhiệm, người uy tín thấp, yếu kém về năng lực; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng kết nạp đảng viên mới và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

THANH HOÀNG
 Từ khóa:
Hội nghị toàn quốctổng kếtcông táctổ chức xây dựng Đảngnăm 2025triển khai nhiệm vụ năm 2026
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng văn hóa học đường, khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên

Sáng 5/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học (2018-2025); sơ kết 3 năm triển khai Chỉ thị 08/CT-TTg về xây dựng văn hóa học đường và Chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh, thiếu niên, nhi đồng (2021-2030).

Xây dựng văn hóa học đường, khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên
Đa dạng mô hình sinh kế giúp đỡ hộ nghèo

Với nhiều cách làm sáng tạo, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn thành phố Huế đã giúp người nghèo cải thiện sinh kế, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Đa dạng mô hình sinh kế giúp đỡ hộ nghèo
Đào tạo nghề cho khoảng 3.300 lao động nông thôn

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch về đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng cho người lao động trên địa bàn thành phố năm 2025, với mục tiêu đào tạo nghề cho khoảng 3.300 lao động nông thôn.

Đào tạo nghề cho khoảng 3 300 lao động nông thôn

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top