Ứng dụng công nghệ số trong công tác xây dựng Đảng

Đảng viên xã Vinh Lộc trao đổi các thắc mắc khi được tập huấn sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

Bước tiến mới trong quản lý đảng viên

Từ tháng 8 đến đầu tháng 10/2025, Văn phòng Thành ủy phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn cho cán bộ, đảng viên sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Dự kiến đến ngày 15/10/2025, hệ thống sẽ được vận hành chính thức trên toàn địa bàn.

Nếu như trước đây, việc quản lý đảng viên chủ yếu bằng hồ sơ giấy tờ thủ công, tốn nhiều thời gian và dễ sai sót, thì nay với “Sổ tay đảng viên điện tử”, mọi thông tin sẽ được cập nhật và lưu trữ đồng bộ, chính xác, an toàn. Đây là một trong những bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của công tác Đảng.

Ứng dụng cho phép mỗi đảng viên có một “hồ sơ số” đầy đủ, bao gồm thông tin cá nhân, quá trình công tác, khen thưởng, kỷ luật, lịch sinh hoạt chi bộ… Cấp ủy các cấp có thể gửi tài liệu, nghị quyết, thông báo họp, báo cáo trực tuyến; đồng thời tổng hợp kết quả thảo luận, biểu quyết ngay trên hệ thống. Mỗi đảng viên cũng có thể phản hồi, đóng góp ý kiến, tạo nên kênh tương tác hai chiều giữa tổ chức Đảng và đảng viên, điều trước đây chưa từng có.

Ông Đặng Văn Sơn, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết: Nếu trước đây, cán bộ phải mất nhiều thời gian rà soát hồ sơ đảng viên, thì nay, nhờ ứng dụng công nghệ, mọi thông tin đều được cập nhật tức thời. Cấp ủy có thể theo dõi, đánh giá tình hình đảng viên, trong khi mỗi đảng viên cũng chủ động tra cứu, cập nhật dữ liệu của mình. Đây là bước hiện đại hóa quan trọng trong công tác Đảng.

Không chỉ thuận lợi trong quản lý, “Sổ tay đảng viên điện tử” còn được đánh giá giúp việc sinh hoạt chi bộ trở nên linh hoạt và minh bạch hơn. Ông Nguyễn Nhật Nam, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Hương An chia sẻ: “Khi sinh hoạt chi bộ cùng ngày, các đảng ủy viên phụ trách nhiều chi bộ khó có thể dự đầy đủ. Nay, thông qua phần mềm, người chủ trì có thể nắm bắt số lượng đảng viên tham dự, nội dung sinh hoạt và kết quả biểu quyết ở từng chi bộ, mà không cần có mặt trực tiếp. Đặc biệt, phần mềm mới không chỉ truyền đạt thông tin một chiều như trước mà còn cho phép phản hồi, trao đổi trực tuyến”.

Tình hình thực tiễn từ một số chi bộ cho thấy, dù phần lớn đảng viên ở cơ sở tuổi cao, nhưng qua các buổi tập huấn, đa số đã tiếp cận được các thao tác cơ bản. Nhiều người bày tỏ hào hứng khi được sử dụng công nghệ trong công tác Đảng, thấy mình được “kết nối” hơn với tổ chức.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, Thành ủy Huế đã ban hành kế hoạch cụ thể để thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động của Đảng. Cùng với “Sổ tay đảng viên điện tử”, nhiều mô hình sáng tạo đang được triển khai tại cơ sở. Các cấp ủy đã tận dụng nền tảng số như website, fanpage, youtube, zalo… để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng một cách sinh động, dễ tiếp cận.

Tại phường Hương An, hàng tháng, Đảng ủy phường phát hành bản tin audio phổ biến văn bản chỉ đạo, một cách làm mới, gần gũi và thân thiện. Ông Nguyễn Nhật Nam cho biết: “Nhiều đảng viên lớn tuổi không đọc văn bản nhanh, hoặc người dân bận rộn, nên việc nghe bản tin audio giúp họ nắm bắt thông tin dễ dàng hơn. Song song đó, phường còn thiết kế các poster, infographic giới thiệu hoạt động, nghị quyết của Đảng ủy, giúp việc tuyên truyền trở nên trực quan, sinh động”.

Ở xã Bình Điền, tinh thần đổi mới thể hiện rõ trong cách tổ chức sinh hoạt chi bộ. Ngày 7/10/2025 vừa qua, Chi bộ cơ quan Đảng xã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động chi bộ”. Buổi sinh hoạt gồm phần trình bày, thực hành và thảo luận về ứng dụng AI trong tham mưu, điều hành, soạn thảo văn bản, tổng hợp thông tin. Hoạt động này không chỉ giúp đảng viên tiếp cận kỹ năng số, mà còn góp phần hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, điều hành, hướng tới xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, thích ứng thời đại số.

Bí thư Chi bộ cơ quan Đảng xã Bình Điền Nguyễn Tiến Giang cho rằng: “Ứng dụng Al trong công tác Đảng không chỉ là xu hướng tất yếu của thời đại số, mà còn là phương thức đổi mới để nâng cao chất lượng lãnh đạo, điều hành. Việc chủ động tiếp cận và vận dụng công nghệ mới sẽ giúp các chi bộ cải tiến quy trình tham mưu, tổng hợp, báo cáo; đồng thời hình thành đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện đại, năng động, thích ứng nhanh với yêu cầu chuyển đổi số trong hệ thống chính trị cơ sở”.

Những nỗ lực trên đang tạo nên diện mạo mới, ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Tuy nhiên, công tác Đảng trong kỷ nguyên số cũng đối diện với không ít thách thức. Đó là hạ tầng công nghệ giữa các cơ sở chưa đồng đều; kỹ năng số của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế; yêu cầu bảo mật, an toàn dữ liệu ngày càng cao. Vì vậy, trong thời gian đến, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, hoàn thiện hạ tầng công nghệ và ban hành quy chế, hướng dẫn cụ thể để đảm bảo quá trình chuyển đổi số diễn ra thực chất, an toàn và hiệu quả.