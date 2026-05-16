Trao 88 giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Huế năm 2026

Trao giải Nhất cho 1 trong 6 nhóm tác giả có đề tài đạt giải Nhất tại Cuộc thi năm 2026

Năm 2026, Cuộc thi lần thứ 19 đã ghi nhận một bước tiến vượt bậc cả về số lượng lẫn chất lượng từ hơn 1.000 đề tài cấp cơ sở, trải qua các bước tuyển chọn cấp trường và cấp phường/xã. Tại Cuộc thi năm nay, Ban Tổ chức (BTC) cấp thành phố đã tiếp nhận được 297 đề tài đăng ký tham gia từ 39 phường/xã, các trường trung học phổ thông (THPT), trung tâm giáo dục nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), các đơn vị trường học ngoài công lập trên toàn thành phố.

Ở 5 lĩnh vực, có 98 đề tài thuộc lĩnh vực đồ dùng dành cho học tập; 45 đề tài thuộc lĩnh vực phần mềm tin học; 58 đề tài lĩnh vực sản phẩm thân thiện với môi trường; 33 đề tài lĩnh vực dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em và 63 đề tài về các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

TS. Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế, Trưởng BTC Cuộc thi nhấn mạnh: Với quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành "kim chỉ nam" cho các thí sinh. Các đề tài tham gia Cuộc thi năm nay không còn mang tính chất mô hình tĩnh đơn thuần mà tập trung mạnh mẽ vào các giải pháp số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và giải quyết các vấn đề cấp bách của xã hội như bảo tồn di sản, môi trường và giáo dục hiện đại.

Đây là năm đầu tiên Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải Tiềm năng sáng tạo từ nguồn kinh phí của các tổ chức tài trợ

Trải qua vòng chấm thi, BTC Cuộc thi đã quyết định trao 88 giải gồm: 6 giải Nhất, 7 giải Nhì, 13 giải Ba, 29 giải Khuyến khích và trao 33 giải Tiềm năng sáng tạo từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Trong đó, khối tiểu học có 30 đề tài đạt giải, chiếm 34,1%; khối THCS có 34 đề tài đạt giải, chiếm 38,6%; khối THPT có 23 đề tài, chiếm 26,2% và trung tâm GDNN-GDTX có 1 đề tài, chiếm 1,1%; 39 đơn vị BTC cấp phường, xã giới thiệu đề tài tham gia đều có đề tài đạt giải.

Với kết quả trên, theo đánh giá của BTC, Cuộc thi năm nay đã thể hiện rõ sự vào cuộc một cách đồng bộ của chính quyền cơ sở và các trường học, cùng với sự hỗ trợ tâm huyết của các thầy cô giáo hướng dẫn và sự say mê nghiên cứu khoa học của các em học sinh.

Cũng từ kết quả Cuộc thi lần này, BTC đã tuyển chọn và giới thiệu 26 đề tài tiêu biểu đại diện cho sáng tạo trẻ thành phố Huế tham gia Cuộc thi toàn quốc lần thứ 22.

UBND thành phố Huế phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Huế lần thứ 20, năm 2027

Ngay sau chương trình trao các giải thưởng và trao học bổng Vallet cho 1 nhóm tác giả có đề tài đạt giải Nhất tại Cuộc thi năm nay, UBND thành phố Huế đã phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Huế lần thứ 20, năm 2027. Với tâm thế mới, BTC kỳ vọng Cuộc thi lần thứ 20 sẽ thu hút sự tham gia tích cực của lực lượng thanh thiếu niên, nhi đồng trên toàn thành phố để quyết tâm tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xứng tầm với tuổi trẻ của thành phố trực thuộc Trung ương.