Khai thác thế mạnh, thúc đẩy tăng trưởng

Đồng chí Nguyễn Đình Trung - UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Buổi làm việc do các đồng chí: Nguyễn Đình Trung - UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Phạm Đức Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố chủ trì. Tham dự có các UVTV Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Nhiều kết quả tích cực

Theo Văn phòng Thành ủy, sau khi thành lập và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các phường đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện. Kinh tế tiếp tục duy trì ổn định và tăng trưởng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Nhiều lĩnh vực như dịch vụ, du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp đều có bước phát triển. Đa số các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Công tác đầu tư, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng được chú trọng.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của 3 phường chuyển biến rõ nét. Các phường chủ động đầu tư, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai đồng bộ các nền tảng số phục vụ công tác quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân toàn thành phố.

Lãnh đạo phường Thanh Thủy báo cáo tại buổi làm việc

Tuy nhiên, theo Văn phòng Thành ủy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số lĩnh vực tại các phường có lúc chưa hiệu quả, chưa quyết liệt; nguồn lực đầu tư còn hạn chế, thiếu cán bộ chuyên môn ở một số lĩnh vực; công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên còn khó khăn. Hoạt động tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiệu quả chưa cao. Việc triển khai chuyển đổi số trong công tác Đảng còn hạn chế do năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu.

Khối lượng công việc lớn trong khi biên chế còn hạn chế gây áp lực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các phường, việc xử lý văn bản điện tử có lúc quá tải. Công tác giải quyết hồ sơ đất đai còn khó khăn do số lượng hồ sơ tồn đọng, quá hạn nhiều. Một số lĩnh vực phân cấp, phân quyền chưa rõ ràng, thiếu hướng dẫn cụ thể, ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện.

Nguồn thu ngân sách các địa phương còn hạn chế, chưa bền vững, trong khi nhu cầu chi cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ngày càng lớn. Một số công trình, dự án giải phóng mặt bằng đến nay vẫn chưa có giá đất để phê duyệt giá trị bồi thường do phải chờ ban hành hệ số điều chỉnh giá đất. Công tác bảo vệ môi trường tại một số khu, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất chưa bảo đảm theo quy định.

Chủ động đề xuất để tháo gỡ khó khăn

Sau khi nghe báo cáo tình hình chung của các phường, lãnh đạo thành phố, các sở, ngành đã nêu nhiều ý kiến, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm giúp các phường thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trên các lĩnh vực sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong lĩnh vực y tế, cần có cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân, đặc biệt quan tâm nhóm đối tượng trẻ em, người già, người yếu thế và các đối tượng có nguy cơ cao.

Đối với lĩnh vực văn hóa, cần thành lập thư viện công cộng tại phường Phú Bài; thống nhất chủ trương phát huy giá trị văn hóa, di tích lịch sử, không gian làng cổ, du lịch cầu ngói Thanh Toàn, kết hợp quản lý, tu bổ di tích với định hướng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng.

Các phường cần quan tâm đầu tư hạ tầng mạng internet, wifi, chủ động phát triển các trạm phủ sóng, nâng cao kỹ năng số cho người dân, đồng thời chú trọng xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường; cần tháo gỡ các khó khăn về cơ chế đất đai, giải phóng mặt bằng, kêu gọi đầu tư, phát huy hiệu quả các cụm, khu công nghiệp. Đồng thời, quản lý và có kế hoạch sử dụng hiệu quả các công trình, tài sản công tại các vị trí quan trọng, có giá trị lớn.

Các phường cũng cần chú trọng công tác quy hoạch, kết nối đô thị trung tâm một cách hợp lý, liền mạch, tạo không gian phát triển trên nhiều lĩnh vực. Đối với các vùng đô thị thấp trũng cần quan tâm đầu tư hệ thống thoát nước bảo đảm trong mùa mưa lũ. Các hợp tác xã nông nghiệp cần được sắp xếp, tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung - UVTW Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận, biểu dương nỗ lực của chính quyền và Nhân dân các địa phương trong thời gian qua. Các chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực mà các địa phương đề ra sau khi hợp nhất chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản đều hoàn thành. Riêng trong quý I/2026, các chỉ tiêu cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, các địa phương vẫn còn những khó khăn, tồn tại cần có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Năm 2025, chỉ tiêu phát triển đảng viên chưa đạt; chất lượng sinh hoạt Đảng chưa đồng đều, vì vậy cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc về xây dựng Đảng; tăng cường sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng. Các phường cần thường xuyên rà soát các chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội đề ra, phân công nhiệm vụ rõ ràng để triển khai hiệu quả. Đối với những nhiệm vụ khó khăn cần có kế hoạch cụ thể, chủ động đề xuất, kiến nghị các cấp có biện pháp tháo gỡ.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, các phường có nhiều điều kiện thuận lợi cần khai thác hiệu quả; đồng thời cần có kế hoạch cụ thể để giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, phát huy vai trò đối với sự phát triển chung của thành phố Huế. Trong triển khai quy hoạch cần quan tâm phát triển các dự án đô thị một cách hài hòa. Trong công tác giải phóng mặt bằng phải thực hiện quyết liệt, gắn với chính sách hỗ trợ, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên.