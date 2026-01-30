Phường An Cựu trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 30 đảng viên

Trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Trong 29 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt này có 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm và 17 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ngoài ra, Đảng ủy phường An Cựu truy tặng Huy hiệu Đảng 30 năm cho 1 đảng viên.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, cống hiến bền bỉ, lâu dài của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng lần này là những tấm gương tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, luôn giữ vững niềm tin, lý tưởng của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần bồi đắp truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ noi theo.