  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 30/01/2026 17:00

Phường An Cựu trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 30 đảng viên

HNN.VN - Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chiều 30/1, Đảng ủy phường An Cựu tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên phường Kim Trà đợt 3/2

Trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên 

Trong 29 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt này có 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm và 17 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ngoài ra, Đảng ủy phường An Cựu truy tặng Huy hiệu Đảng 30 năm cho 1 đảng viên.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, cống hiến bền bỉ, lâu dài của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng lần này là những tấm gương tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, luôn giữ vững niềm tin, lý tưởng của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần bồi đắp truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ noi theo.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Phường An Cựutrao tặngHuy hiệu Đảngđảng viên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nêu gương nơi bản làng

Ông Hồ Văn Dịa ở thôn A Sáp, xã A Lưới 3 là tấm gương tiêu biểu về tinh thần nêu gương của người đảng viên ở cơ sở.

Nêu gương nơi bản làng
Vinh danh nghệ nhân và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Chiều 23/12, UBND thành phố tổ chức lễ công bố và trao tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân (NNND), nghệ nhân ưu tú (NNƯT), nghệ nhân Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ; đồng thời tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2025.

Vinh danh nghệ nhân và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top