Kim Long: 7 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng

Trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên

Trong đợt này, 7 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đảng viên 75 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Được vinh dự nhận Huy hiệu Đảng dịp này, các đảng viên bày tỏ niềm xúc động, xem đây là nguồn động viên lớn lao để tiếp tục sống, chiến đấu và lao động xứng đáng với danh hiệu người đảng viên. Các đảng viên khẳng định sẽ giữ vững vai trò tiên phong, gương mẫu, giáo dục thế hệ trẻ và cùng Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trân trọng ghi nhận những đóng góp của các đảng viên lão thành và nhấn mạnh: Các đồng chí chính là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo; đồng thời mong muốn đội ngũ đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng phường Kim Long ngày càng phát triển.