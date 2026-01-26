Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên phường Kim Trà đợt 3/2

Trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tại nhà cho đảng viên

Đợt này, Đảng bộ phường Kim Trà có 5 đảng viên vinh dự được tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bày tỏ trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến của các đảng viên, ông Đỗ Ngọc An – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường mong muốn các đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống; tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Kim Trà ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Riêng trường hợp đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, do tuổi cao, điều kiện sức khỏe không cho phép tham dự buổi lễ, ông Đỗ Ngọc An đã đến tận nhà để trao Huy hiệu Đảng.