Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát

Lớp tập huấn có sự tham gia của hơn 220 học viên

Tham dự có Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Minh Quang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Phạm Thị Minh Huệ.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 16-19/9/2025) với sự tham gia của hơn 220 học viên đang công tác trong ngành kiểm tra tại 45 địa phương, đơn vị thuộc Đảng bộ thành phố Huế.

Trong thời học tập, các học viên được nghiên cứu, trao đổi 8 chuyên đề chuyên sâu do các báo cáo viên là lãnh đạo cấp vụ, phòng thuộc Cơ quan UBKT Trung ương trực tiếp giảng dạy, gồm: Tổng quan về ngành kiểm tra Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kỷ luật của Đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng; giải quyết tố cáo và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, kỹ thuật soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng...

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Minh Quang phát biểu tại buổi khai giảng lớp học

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh, trong bối cảnh yêu cầu mới đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây cũng là một trong những giải pháp then chốt nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Chính vì vậy, việc thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát là yêu cầu cấp thiết, góp phần đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Minh Quang đề nghị các học viên nghiêm túc đảm bảo thời gian học tập, tập trung lĩnh hội đầy đủ nội dung các chuyên đề, tích cực trao đổi thảo luận, làm rõ những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ. Nghiêm túc chấp hành nội quy của lớp học, đảm bảo an toàn về mọi mặt trong quá trình học tập. Các giảng viên bên cạnh việc truyền đạt nội dung các chuyên đề cần quan tâm trao đổi những kỹ năng, những tình huống thực tế đã diễn ra; đồng thời, quan tâm giải đáp những khó khăn, vướng mắc, băn khoăn của học viên, nhất là những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác kiểm tra, giám sát.

Sau khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ, làm cơ sở để vận dụng vào công việc; đồng thời là tiêu chí đánh giá năng lực, trách nhiệm của cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở.