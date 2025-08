Kim Long định hướng phát triển thành đô thị động lực

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Huế Phan Thiên Định (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng đại hội

Phường Kim Long được thành lập sau khi sắp xếp lại từ các phường Kim Long, Hương Long và Long Hồ, có diện tích hơn 90km², dân số gần 49.000 người. Đây là phường có vị trí đặc biệt quan trọng, hội tụ nhiều tiềm năng phát triển đô thị sinh thái, du lịch tâm linh và văn hóa truyền thống.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, phường Kim Long đã huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản phẩm ước đạt hơn 4.000 tỉ đồng, tăng 1,6 lần so với nhiệm kỳ trước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 73 triệu đồng, tăng gấp 1,4 lần so với năm 2020. Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đầu tư hạ tầng giao thông, cải cách hành chính, quốc phòng - an ninh… đạt kết quả tích cực.

Trên nền tảng đó, đảng bộ phường xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 là xây dựng Kim Long phát triển nhanh và bền vững, trở thành đô thị động lực của trung tâm thành phố Huế. Đại hội đã xác định các khâu đột phá, như: hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ - hiện đại, tập trung ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm, xây dựng chính quyền số gần dân - hiệu quả, nâng cao đời sống văn hóa - xã hội và chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới.

Bí thư Đảng uỷ phường Kim Long Hoàng Phước Nhật phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Huế Phan Thiên Định ghi nhận những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Kim Long đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, việc sáp nhập các đơn vị hành chính là cơ hội để phát huy tiềm năng cho vùng đất có bề dày lịch sử và văn hóa này.

“Kim Long cần chủ động những giải pháp nhằm khai thác, phát huy tối đa lợi thế khác biệt, lợi thế cạnh tranh của địa phương vào việc phát triển kinh tế - xã hội, hiện đại hóa đô thị. Huy động tối đa các nguồn lực, đưa phường trở thành một trong những trung tâm văn hóa - du lịch, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản của thành phố. Ngay sau đại hội, cần khẩn trương ban hành chương trình hành động đảm bảo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”, bắt tay vào triển khai nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới", ông Định nhấn mạnh.

Với chủ đề xuyên suốt nhiệm kỳ là: “Tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh toàn dân; đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng phường Kim Long phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, thân thiện, an toàn, giàu bản sắc; trở thành đô thị động lực của trung tâm thành phố”. Đồng thời tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân phường Kim Long sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đưa địa phương vươn mình, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của thành phố Huế trong giai đoạn mới.

Đại hội đã công bố nhân sự tham gia Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Kim Long khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 20 đồng chí. Ông Hoàng Phước Nhật được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kim Long, nhiệm kỳ 2025 - 2030.