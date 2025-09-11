  • Huế ngày nay Online
Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 70 lãnh đạo, quản lý Hội Nông dân

HNN.VN - Chiều 11/9, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức lễ bế mạc lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý Hội Nông dân năm 2025.

 Trao chứng chỉ khóa học cho các học viên 

Lớp Bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân năm 2025 được tổ chức từ ngày 9-11/9/2025, gồm 70 học viên là các Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân các xã, phường trong toàn thành phố.

Tại lớp học, các học viên đã được nghiên cứu, trao đổi các nội dung thiết thực như: Nâng cao hiệu quả của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy vai trò của Hội Nông dân trong việc thực hiện quyền con người; tuyên truyền, vận động hội viên Hội Nông dân không tham gia vào các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gắn với đảm bảo vệ sinh an toàn sản phẩm trong ngành nông nghiệp hiện nay.

Qua khóa học, đội ngũ cán bộ Hội được củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội, nhất là công tác vận động nông dân trong bối cảnh chính quyền địa phương được sắp xếp theo mô hình hai cấp từ ngày 1/7/2025.

Kết thúc khóa học, 70 học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ.

THÁI BÌNH
