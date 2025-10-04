Bồi dưỡng hơn 14.000 cán bộ quản lý, giáo viên trong năm học 2024-2025

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị

Năm học 2024-2025, Trường Cao đẳng Huế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức BDTX cho trên 14.000 cán bộ, giáo viên các cấp học. Công tác bồi dưỡng được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams, bảo đảm tính linh hoạt, giám sát chặt chẽ và đúng quy định. Nội dung chương trình được thiết kế phù hợp với từng đối tượng, gồm 45 mô đun, trong đó có 8 mô đun mới gắn với yêu cầu thực tiễn, như: Bảo vệ quyền trẻ em, phòng chống bạo hành học đường, ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc - giáo dục trẻ, quản trị hành chính và tài chính trong nhà trường…

Công tác bồi dưỡng được triển khai bài bản, nghiêm túc, đạt chất lượng cao; góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng quản lý cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Trường Cao đẳng Huế đã tổ chức đánh giá kết quả quá trình tham gia BDTX thông qua việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn dạy học, giáo dục trẻ em, học sinh và quản lý cơ sở giáo dục. Việc đánh giá được thực hiện bằng các bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến và bài thu hoạch toàn khóa, bảo đảm yêu cầu về mục tiêu, nội dung và chuẩn nghề nghiệp do Bộ GD&ĐT quy định.

Kế thừa kết quả đạt được, năm học 2025-2026, Trường Cao đẳng Huế tiếp tục thực hiện công tác BDTX, tập trung vào các mục tiêu trọng tâm, như: đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp. Đồng thời, chú trọng hoàn thiện thể chế, bảo đảm công bằng trong giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Công tác BDTX được triển khai hằng năm, nhằm trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; góp phần phát triển phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm và chuẩn nghề nghiệp. Hoạt động này cũng khuyến khích năng lực tự học, tự bồi dưỡng và tự đánh giá của mỗi cá nhân, phục vụ thiết thực cho sự phát triển giáo dục.