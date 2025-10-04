  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 07/10/2025 16:39

Bồi dưỡng hơn 14.000 cán bộ quản lý, giáo viên trong năm học 2024-2025

HNN.VN - Chiều 7/10, Trường Cao đẳng Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) đối với cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2024 - 2025.

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viênBồi dưỡng kỹ năng tư vấn tâm lý học đườngBồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong dịp hè

 Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị

Năm học 2024-2025, Trường Cao đẳng Huế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức BDTX cho trên 14.000 cán bộ, giáo viên các cấp học. Công tác bồi dưỡng được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams, bảo đảm tính linh hoạt, giám sát chặt chẽ và đúng quy định. Nội dung chương trình được thiết kế phù hợp với từng đối tượng, gồm 45 mô đun, trong đó có 8 mô đun mới gắn với yêu cầu thực tiễn, như: Bảo vệ quyền trẻ em, phòng chống bạo hành học đường, ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc - giáo dục trẻ, quản trị hành chính và tài chính trong nhà trường…

Công tác bồi dưỡng được triển khai bài bản, nghiêm túc, đạt chất lượng cao; góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng quản lý cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Trường Cao đẳng Huế đã tổ chức đánh giá kết quả quá trình tham gia BDTX thông qua việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn dạy học, giáo dục trẻ em, học sinh và quản lý cơ sở giáo dục. Việc đánh giá được thực hiện bằng các bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến và bài thu hoạch toàn khóa, bảo đảm yêu cầu về mục tiêu, nội dung và chuẩn nghề nghiệp do Bộ GD&ĐT quy định.

Kế thừa kết quả đạt được, năm học 2025-2026, Trường Cao đẳng Huế tiếp tục thực hiện công tác BDTX, tập trung vào các mục tiêu trọng tâm, như: đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp. Đồng thời, chú trọng hoàn thiện thể chế, bảo đảm công bằng trong giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Công tác BDTX được triển khai hằng năm, nhằm trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; góp phần phát triển phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm và chuẩn nghề nghiệp. Hoạt động này cũng khuyến khích năng lực tự học, tự bồi dưỡng và tự đánh giá của mỗi cá nhân, phục vụ thiết thực cho sự phát triển giáo dục.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Bồi dưỡngcán bộ quản lýgiáo viênnăm học 2024-2025Trường Cao đẳng Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điều chuyển giáo viên để giải quyết tình trạng thừa thiếu cục bộ

Để đảm bảo bố trí đủ giáo viên, khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ, Sở GD&ĐT vừa có văn bản đề nghị UBND các phường, xã và các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND các phường, xã phối hợp rà soát, đề xuất điều tiết giáo viên, nhân viên các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn thành phố.

Điều chuyển giáo viên để giải quyết tình trạng thừa thiếu cục bộ
Rà soát cán bộ xã, phường làm cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

Trước khi có hướng dẫn cụ thể từ Trung ương, chính quyền thành phố Huế đã chủ động rà soát đội ngũ cán bộ xã, phường, làm cơ sở xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đúng trọng tâm, nâng cao năng lực phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (CQĐP2C).

Rà soát cán bộ xã, phường làm cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top