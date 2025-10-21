Các đại biểu xem qua chương trình đào tạo tiếng Pháp cho các nghề du lịch được biên soạn, cập nhật

Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hợp tác quốc tế giữa Trường Cao đẳng Du lịch Huế và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), thông qua Văn phòng đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương (REPAP - OIF) và Trung tâm Pháp ngữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương (CREFAP - OIF). Đây là một trong những hoạt động nổi bật thuộc chương trình Destination Eco Talents (DET) - sáng kiến thúc đẩy phát triển du lịch bền vững do OIF điều phối tại Việt Nam và một số quốc gia trong khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Bá Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế, Trưởng Ban Quản lý Dự án nhấn mạnh: Hợp tác quốc tế luôn là một trong những trụ cột chiến lược của Trường Cao đẳng Du lịch Huế. Dự án hợp tác với OIF lần này không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giảng viên tiếng Pháp, mà còn góp phần hoàn thiện chương trình đào tạo tiếng Pháp chuyên ngành du lịch theo hướng hiện đại, gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp. Kết quả của dự án sẽ là nền tảng để nhà trường mở rộng quy mô giảng dạy, tạo thêm cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên và tăng cường giao lưu văn hóa - du lịch giữa Việt Nam và các quốc gia Pháp ngữ.

Đại diện OIF, bà Adjara Diouf - Điều phối viên Chương trình “Thúc đẩy du lịch bền vững” (REPAP - OIF) đánh giá cao tinh thần hợp tác, sự chuyên nghiệp và sáng tạo mà Trường Cao đẳng Du lịch Huế đã thể hiện trong suốt quá trình triển khai dự án. Sáng kiến này không chỉ nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành du lịch mà còn góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch bền vững - một trong những trọng tâm chiến lược của OIF.

Bà Diouf cũng chia sẻ thêm về chương trình Destination Eco Talents (DET) - sáng kiến do OIF khởi xướng nhằm tăng cường khả năng thích ứng và tự chủ của cộng đồng, đặc biệt là thanh niên và phụ nữ, thông qua việc thúc đẩy du lịch bền vững và bảo tồn di sản văn hóa. Trong khuôn khổ chương trình, Việt Nam là một trong bốn quốc gia thí điểm cùng với Campuchia, Cabo Verde và Comores.

Dự án “Bồi dưỡng giảng viên giảng dạy tiếng Pháp và biên soạn, cập nhật chương trình đào tạo tiếng Pháp cho các nghề du lịch” không chỉ là một dấu ấn thành công trong hợp tác giáo dục nghề nghiệp quốc tế, mà còn mở ra một hành trình mới - nơi tiếng Pháp tiếp tục được lan tỏa như ngôn ngữ của hội nhập, văn hóa và phát triển bền vững tại Trường Cao đẳng Du lịch Huế và trong cộng đồng du lịch Việt Nam.