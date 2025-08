Duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ các xã, phường: Hương Trà, Kim Trà và Bình Điền

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Dệt may Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Dệt may Huế bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng bứt phá

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, ngành dệt may toàn cầu chịu tác động mạnh mẽ từ đại dịch COVID-19, xung đột địa chính trị và xu hướng “xanh hóa” chuỗi cung ứng. Thế nhưng, giữa những thách thức ấy, Công ty CP Dệt may Huế (Công ty) vẫn giữ vững phong độ của một trong những lá cờ đầu của ngành dệt may Việt Nam - một doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động, liên tục đổi mới, bứt phá mạnh mẽ.