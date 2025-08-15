Đầu tư hạ tầng, bồi dưỡng nhân lực để vận hành chính quyền mới

Dịch vụ bưu chính công ích tham gia cùng chính quyền trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Hạ tầng công nghệ đồng bộ

Ngay từ khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, TP. Huế đã tập trung công khai, minh bạch thông tin đến người dân. Địa chỉ trụ sở các Trung tâm Phục vụ hành chính công, 166 điểm đại lý dịch vụ công tại các phường, xã, số điện thoại đường dây nóng 19001075, cùng các kênh tương tác như Hue-S, fanpage HueIOC, zalo Trung tâm HueIOC... đều được truyền thông rộng rãi. Các kênh này nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, tiếp cận và tương tác, cho thấy người dân ngày càng quan tâm, ủng hộ mô hình chính quyền 2 cấp.

Thành phố cũng đã đầu tư mạnh cho sản phẩm truyền thông trực quan như infographic, standee, bản đồ số, video clip hướng dẫn kỹ năng số đã được thiết kế, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin mới. Đáng chú ý, nền tảng Hue-S còn tích hợp các khóa học trực tuyến về kỹ năng sử dụng định danh điện tử, chữ ký số, thanh toán số…, thu hút gần 700.000 lượt người tham gia. Đây là bước đi quan trọng để phổ cập kiến thức số cho cộng đồng, giảm bỡ ngỡ khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Theo ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, hạ tầng công nghệ hiện nay không chỉ dừng ở trang thiết bị, đường truyền, mà phải đảm bảo khả năng kết nối, liên thông và an toàn dữ liệu. Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dữ liệu cần được quản lý tập trung nhưng khai thác linh hoạt ở từng cấp cơ sở. Đơn vị đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ để triển khai mạng tốc độ cao, nền tảng dùng chung và hệ thống giám sát an toàn thông tin, đảm bảo việc vận hành không gián đoạn.

Hạ tầng công nghệ và nhân lực được đầu tư, bố trí đáp ứng phục vụ dịch vụ công tại cơ sở

Song song đó, công tác kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn cũng được quan tâm. Chỉ trong hơn một tháng, UBND thành phố đã thành lập 6 đoàn công tác trực tiếp làm việc với 40/40 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, phường. Hội nghị trực tuyến giữa lãnh đạo thành phố với các sở, ngành, doanh nghiệp viễn thông và toàn bộ cấp xã được tổ chức thường xuyên để giải đáp ngay những vướng mắc trong quá trình vận hành.

Nhờ hạ tầng công nghệ được đầu tư đồng bộ, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến tại Huế đạt trên 89%, trong đó nhiều sở, ngành đạt tỷ lệ 99%. Đặc biệt, cấp xã, nơi tiếp nhận khối lượng lớn hồ sơ, đã xử lý trực tuyến hơn 93%. Đây là con số cho thấy sự thích ứng nhanh chóng của bộ máy mới, cũng như sự tin tưởng ngày càng cao của người dân vào dịch vụ công trực tuyến.

Bồi dưỡng nhân lực đáp ứng chuyển đổi số

Bên cạnh hạ tầng, yếu tố con người được xác định là trọng tâm. Chính quyền thành phố cùng Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nhiều chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ cấp xã. Trong đó tập trung vào kỹ năng sử dụng hệ thống một cửa điện tử, chữ ký số, đến vận hành dịch vụ công trực tuyến... Chỉ trong tháng 6 và 7/2025, đã có hàng trăm lượt cán bộ được đào tạo qua các lớp tập huấn trực tiếp và trực tuyến.

Ngoài tập huấn, Sở KH&CN còn phân công chuyên viên phụ trách kỹ thuật theo dõi, hỗ trợ các địa phương qua nhóm trực tuyến, đảm bảo xử lý kịp thời mọi vướng mắc, khó khăn. Các chương trình bồi dưỡng định kỳ được duy trì, giúp đội ngũ cán bộ luôn cập nhật kiến thức mới trong giai đoạn chuyển đổi số. Song song đó, việc nâng cấp trụ sở, trang thiết bị, hệ thống mạng, phần mềm quản lý cũng được triển khai đồng bộ, bảo đảm điều kiện làm việc hiện đại, thân thiện.

Ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố từng nêu quan điểm, đầu tư công nghệ là nền tảng, nhưng yếu tố con người mới quyết định thành công. Thành phố hướng đến việc mỗi cán bộ cơ sở đều là "người dùng số" thành thạo, có khả năng hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

Sự đồng hành này đã giúp người dân, nhất là nhóm lớn tuổi hoặc ít tiếp cận công nghệ yên tâm hơn khi làm thủ tục hành chính. Nhờ đó, tính đến giữa tháng 8/2025, thành phố đã tiếp nhận và xử lý hơn 76.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó gần 52.000 hồ sơ được giải quyết trước hạn, hơn 10.000 hồ sơ giải quyết đúng hạn. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Huế không chỉ vận hành thông suốt nhờ chuyển đổi số đồng bộ, đi trước một bước, mà còn thực sự phục vụ người dân hiệu quả hơn.