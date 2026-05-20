  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 20/05/2026 12:49

Khảo sát thực tiễn thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại phường An Cựu

HNN.VN - Sáng 20/5, Đoàn công tác liên ngành Trung ương do ông Doãn Đức Hảo, Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường An Cựu nhằm khảo sát thực tiễn công tác quản lý nhà nước đối với việc thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tham gia đoàn có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan trên địa bàn thành phố.

Không chỉ là thứ hạng SIPASBộ Nội vụ đề xuất tăng mạnh đãi ngộ nhân tài khu vực công: Phụ cấp tới 300% lương

 Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác liên ngành Trung ương với UBND phường An Cựu.

Đoàn công tác Trung ương tập trung khảo sát các nội dung liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; việc ứng dụng công nghệ số; công tác tiếp công dân, xử lý phản ánh, kiến nghị cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai luật tại địa phương.

Theo lãnh đạo phường An Cựu, việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách hành chính và chuyển đổi số tại phường An Cựu bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Sau gần một năm vận hành mô hình mới, địa phương từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân. Việc thực hiện dân chủ cơ sở được gắn với xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, gần dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và trên môi trường điện tử. Từ ngày 1/7/2025 đến giữa tháng 5/2026, phường An Cựu tiếp nhận hơn 11.245 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt gần 98,7%, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt hơn 98%.

Địa phương cũng tăng cường tiếp nhận phản ánh hiện trường qua Hue-S, VNeID, công khai tiến độ xử lý hồ sơ, duy trì đường dây nóng và đẩy mạnh đối thoại trực tiếp với người dân nhằm nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của chính quyền cơ sở.

Lãnh đạo phường An Cựu khảo sát thực tế, lắng nghe ý kiến người dân tại cơ sở. 

UBND phường An Cựu kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng số, đồng bộ cơ sở dữ liệu và các phần mềm chuyên ngành; hỗ trợ lĩnh vực giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng AI và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước. Địa phương cũng đề xuất nghiên cứu tăng mức phụ cấp cho Ban Thanh tra nhân dân, lực lượng làm công tác kiêm nhiệm tại cơ sở nhằm tạo điều kiện nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò giám sát, phản biện và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, chú trọng nâng cao đạo đức công vụ, kỹ năng số và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong giai đoạn mới.

Ông Doãn Đức Hảo đánh giá cao những kết quả bước đầu của phường An Cựu trong triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là việc gắn thực hiện dân chủ với cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đồng thời cho biết, những ý kiến, kiến nghị và kết quả khảo sát thực tiễn tại cơ sở sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới.

Hải Thuận
 Từ khóa:
Bộ Nội vụHuếAn Cựu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xử lý 45 trường hợp tương tác với các trang tin phản động, chống phá

Ngày 20/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an TP. Huế cho biết đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các xã, phường đồng loạt mời làm việc, răn đe các trường hợp có hoạt động tương tác, chia sẻ thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Xử lý 45 trường hợp tương tác với các trang tin phản động, chống phá
Công đoàn khách sạn Kinh Thành Huế được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương

Chiều 19/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức, lao động.

Công đoàn khách sạn Kinh Thành Huế được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương
Đổi mới hoạt động Công đoàn gắn với học tập và làm theo lời Bác

Sáng 19/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Đổi mới hoạt động Công đoàn gắn với học tập và làm theo lời Bác

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top