Khảo sát thực tiễn thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại phường An Cựu

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác liên ngành Trung ương với UBND phường An Cựu.

Đoàn công tác Trung ương tập trung khảo sát các nội dung liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; việc ứng dụng công nghệ số; công tác tiếp công dân, xử lý phản ánh, kiến nghị cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai luật tại địa phương.

Theo lãnh đạo phường An Cựu, việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách hành chính và chuyển đổi số tại phường An Cựu bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Sau gần một năm vận hành mô hình mới, địa phương từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân. Việc thực hiện dân chủ cơ sở được gắn với xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, gần dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và trên môi trường điện tử. Từ ngày 1/7/2025 đến giữa tháng 5/2026, phường An Cựu tiếp nhận hơn 11.245 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt gần 98,7%, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt hơn 98%.

Địa phương cũng tăng cường tiếp nhận phản ánh hiện trường qua Hue-S, VNeID, công khai tiến độ xử lý hồ sơ, duy trì đường dây nóng và đẩy mạnh đối thoại trực tiếp với người dân nhằm nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của chính quyền cơ sở.

Lãnh đạo phường An Cựu khảo sát thực tế, lắng nghe ý kiến người dân tại cơ sở.

UBND phường An Cựu kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng số, đồng bộ cơ sở dữ liệu và các phần mềm chuyên ngành; hỗ trợ lĩnh vực giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng AI và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước. Địa phương cũng đề xuất nghiên cứu tăng mức phụ cấp cho Ban Thanh tra nhân dân, lực lượng làm công tác kiêm nhiệm tại cơ sở nhằm tạo điều kiện nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò giám sát, phản biện và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, chú trọng nâng cao đạo đức công vụ, kỹ năng số và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong giai đoạn mới.

Ông Doãn Đức Hảo đánh giá cao những kết quả bước đầu của phường An Cựu trong triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là việc gắn thực hiện dân chủ với cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đồng thời cho biết, những ý kiến, kiến nghị và kết quả khảo sát thực tiễn tại cơ sở sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới.