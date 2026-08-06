Sẵn sàng triển khai chương trình mới

Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng được nâng cao

Năm học qua, GDMN tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, từ củng cố mạng lưới trường, lớp, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đến chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình GDMN mới.

Đến cuối năm học, toàn thành phố có 206 trường mầm non, 2.506 nhóm, lớp và 363 điểm trường, cơ bản đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người dân. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tiếp tục được nâng lên; 100% cơ sở GDMN được công nhận trường học an toàn, công tác phòng, chống tai nạn thương tích, bảo đảm an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe trẻ được thực hiện hiệu quả.

Công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi được duy trì, với tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,8%. Thành phố đồng thời chủ động triển khai các bước chuẩn bị phổ cập GDMN cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2028. Đề án phổ cập đã được UBND thành phố phê duyệt với tổng kinh phí dự kiến khoảng 1.350 tỷ đồng, tập trung trong giai đoạn 2026-2028 để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phát triển đội ngũ.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục được củng cố và chuẩn hóa. Bình quân toàn thành phố đạt 2,1 giáo viên/lớp; 99,6% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo và 93,9% được đánh giá đạt chuẩn nghề nghiệp từ mức khá trở lên. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục được đẩy mạnh.

Bước vào năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT tập trung nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; triển khai hiệu quả lộ trình phổ cập GDMN cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi; tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số, miền núi và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

Đáng chú ý, 15 cơ sở GDMN được lựa chọn sẽ triển khai thí điểm Chương trình GDMN mới trong năm học tới. Các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị và học liệu, tạo tiền đề cho việc triển khai chương trình trên toàn thành phố trong những năm tiếp theo.

Ngành cũng tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường, lớp theo hướng tinh gọn, hợp lý; đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời rà soát, cắt giảm hồ sơ, sổ sách, báo cáo và các phong trào thi đua mang tính hình thức, giảm áp lực hành chính để giáo viên có thêm thời gian chăm sóc, giáo dục trẻ.