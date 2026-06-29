Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức hoạt động

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố.

6 tháng đầu năm 2026, Mặt trận các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị, khẳng định vai trò cầu nối nòng cốt giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Nổi bật là việc tuyên truyền, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt rất cao.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng ngày đi vào chiều sâu. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” lan tỏa mạnh mẽ với nhiều mô hình sáng tạo về bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng. Thông qua Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ Cứu trợ, Mặt trận đã huy động hiệu quả các nguồn lực an sinh xã hội, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, việc đưa vào vận hành nền tảng “Mặt trận số” đồng bộ đã tạo bước bứt phá lớn trong điều hành và tăng cường tương tác với người dân.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng hoa chúc mừng các tổ trưởng tổ tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Chí Tài biểu dương những nỗ lực của toàn hệ thống; đồng thời yêu cầu Mặt trận từ thành phố đến cơ sở cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức hoạt động để hoàn thành mục tiêu 6 tháng cuối năm.

Trọng tâm là phát huy vững chắc khối đại đoàn kết; chủ động nắm bắt tâm tư từ cơ sở gắn với ứng dụng công nghệ số; triển khai thực chất công tác giám sát thông qua các mô hình như “Tháng nghe dân nói”. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới chuyển đổi xanh; nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân để quảng bá văn hóa Huế. Thời gian tới, Mặt trận thành phố tập trung tinh gọn bộ máy, kiện toàn các hội quần chúng đồng bộ với sắp xếp tổ dân phố; thúc đẩy chuyển đổi số làm động lực phục vụ tốt phong trào “Bình dân học vụ số”.

“Trong giai đoạn bứt phá của thành phố Huế, vai trò của Mặt trận là cầu nối vững chắc có ý nghĩa quyết định. Từng cán bộ cần nêu cao trách nhiệm, phát huy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết, quyết tâm cùng toàn hệ thống chính trị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026”, đồng chí Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh.