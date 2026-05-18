Thứ Tư, 20/05/2026 13:05

Đối thoại trực tiếp với người dân về môi trường và văn minh đô thị

HNN.VN - Sáng 20/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tổ chức chương trình “Tháng nghe dân nói” năm 2026 với chủ đề “Môi trường và Văn minh đô thị”. Đây là diễn đàn nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và đổi mới phương thức hoạt động của công tác mặt trận trong tình hình mới.

Diễn đàn là nơi để người dân bày tỏ ý kiến, tạo tiền đề để hoàn thiện các chính sách sát với tâm tư, nguyện vọng của người dân   

Tham dự chương trình có đồng chí Trần Hữu Thuỳ Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam thành phố cùng đại diện chính quyền 5 phường trọng điểm.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tiến Nam - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh: Chương trình là cầu nối để các cấp chính quyền lắng nghe ý kiến, phản ánh của Nhân dân về môi trường và đô thị. Qua đó, khẳng định sự đúng đắn, hiệu quả của bộ máy chính quyền địa phương sau 1 năm vận hành theo mô hình mới, tạo tiền đề để hoàn thiện các chính sách sát với tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Tại buổi đối thoại, ông Trần Hữu Thùy Giang đã báo cáo chương trình kinh tế - xã hội và định hướng phát triển của thành phố giai đoạn 2026 - 2031.

 Người dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng tại diễn đàn đối thoại  

Phiên đối thoại diễn ra sôi nổi với 3 nhóm vấn đề "nóng" được cử tri 5 phường (Phú Xuân, Thuận Hoá, Thuỷ Xuân, Vỹ Dạ, An Cựu) quan tâm, tập trung vào các nội dung: Xử lý rác thải, thoát nước và chăm sóc cây xanh; trật tự giao thông, an toàn xã hội; giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các dự án hạ tầng đô thị…

Lãnh đạo các sở, ngành đã thẳng thắn trao đổi, giải đáp thỏa đáng các " điểm nghẽn" được người dân phản ánh. Sau chương trình, UBMTTQ thành phố sẽ tổng hợp ý kiến, thực hiện giám sát lộ trình giải quyết của các cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Mô hình “Tháng nghe dân nói” dự kiến sẽ được triển khai nhân rộng trên địa bàn 40 xã, phường toàn thành phố, góp phần xây dựng Huế phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc.

THÁI BÌNH
