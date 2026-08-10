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ClockThứ Ba, 11/08/2026 10:40

Trang bị kỹ năng số cho cán bộ Hội phụ nữ

HNN.VN - Sáng 11/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ Hội các xã, phường và các đơn vị lực lượng vũ trang triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”. Tiến sĩ Đỗ Xuân Huyền, Trưởng phòng Đào tạo và Bồi dưỡng, Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố Huế (HueCIT), tham gia hướng dẫn tại hội nghị.

Xây dựng xã hội số từ bình dân học vụ sốKhông còn ngại công nghệ nhờ chuyển đổi số“Bình dân học vụ số” - mở rộng cơ hội phát triển cho phụ nữ trong kỷ nguyên mới

Phong trào “Bình dân học vụ số” được xác định là nội dung thiết thực trong hoạt động Hội, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng gắn với đời sống và công việc hằng ngày. Từ sử dụng điện thoại thông minh, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng VNeID, Hue-S đến mua bán hàng hóa, quảng bá sản phẩm trên môi trường mạng, người dân ngày càng cần được trang bị những kỹ năng số cơ bản.

 Tiến sĩ Đỗ Xuân Huyền hướng dẫn cán bộ phụ nữ ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động.

Tại hội nghị, cán bộ Hội được định hướng tập trung tiếp thu, thực hành những kỹ năng số có thể áp dụng ngay trong công việc Hội và cuộc sống. Mỗi cán bộ Hội được khuyến khích chủ động học trước, làm trước, sử dụng thành thạo trước để có thể hướng dẫn lại cho hội viên, phụ nữ theo phương châm đơn giản, dễ hiểu, “cầm tay chỉ việc”.

Với tinh thần “người biết nhiều hướng dẫn người biết ít, người biết ít hướng dẫn người chưa biết”, Hội LHPN thành phố kỳ vọng phong trào “Bình dân học vụ số” sẽ từng bước đưa kỹ năng số đến gần hơn với phụ nữ ở mọi lứa tuổi, địa bàn; qua đó giúp hội viên tự tin ứng dụng công nghệ trong công việc, đời sống và tiếp cận các dịch vụ số. Các cấp Hội sẽ cùng quan tâm hỗ trợ phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những người còn hạn chế về điều kiện tiếp cận công nghệ.  

Bà Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: Cán bộ Hội ở cơ sở là lực lượng gần gũi với hội viên, phụ nữ và có vai trò trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ chị em tiếp cận công nghệ. Thực tế vẫn còn một bộ phận phụ nữ chưa quen sử dụng các thiết bị, ứng dụng số; còn lúng túng trong thao tác trên điện thoại hoặc chưa có kỹ năng nhận diện thông tin xấu, các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. “Bình dân học vụ số” được triển khai từ những kỹ năng gần gũi, thiết thực với đời sống của hội viên.

Đồng thời đề nghị sau tập huấn, cán bộ Hội đưa những kiến thức được trang bị về cơ sở, chi hội, tổ hội và từng hội viên. Từ việc hướng dẫn một hội viên sử dụng một ứng dụng, thực hiện một dịch vụ công trực tuyến đến nhận biết, phòng tránh một thủ đoạn lừa đảo trên mạng đều được xem là những kết quả thiết thực của phong trào.

Tin, ảnh: Thanh Thảo
 Từ khóa:
bình dân học vụ sốphụ nữcông nghệ
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