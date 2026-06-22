Đồng hành cùng ngư dân bám biển bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Trao những phần quà thiết thực cho ngư dân

Tại chương trình, các đơn vị đã tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Thủy sản, Luật Biển Việt Nam và các quy định liên quan đến khai thác hải sản hợp pháp, chống khai thác IUU; phổ biến kiến thức về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; các quy định về an toàn hàng hải, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển; vận động ngư dân tích cực cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển.

Đồng thời, tổ chức trao tặng 34 phần quà thiết thực cho ngư dân và các tàu cá có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm: Cờ Tổ quốc để treo trên tàu cá khi hoạt động trên biển; tủ thuốc y tế và các vật tư sơ cấp cứu phục vụ chăm sóc sức khỏe ngư dân, chăn ấm, áo phao cứu sinh… tổng trị giá hơn 50 triệu đồng. Dịp này, các đơn vị cũng tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đồng hành lâu dài cùng chương trình hướng về ngư dân.

Đây là hoạt động nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, đặc biệt là ngư dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời động viên, khích lệ tinh thần ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản hợp pháp; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng bộ đội biên phòng với Nhân dân khu vực biên giới biển; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.