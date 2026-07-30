Già hóa dân số và cơ hội phát triển “kinh tế bạc”

Người cao tuổi làm kinh tế ở phường Mỹ Thượng.

Từ nhu cầu chăm sóc người cao tuổi

Là đơn vị y tế hạng II với quy mô 300 giường bệnh, Trung tâm Y tế Phú Vang hiện tiếp nhận bình quân 800 - 1.000 lượt bệnh nhân ngoại trú mỗi ngày. Trong đó, người cao tuổi là nhóm có nhu cầu khám, điều trị thường xuyên. Theo bác sĩ Hồ Hữu Hoàng, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế Phú Vang, người cao tuổi chủ yếu mắc các bệnh như huyết áp, cơ xương khớp và được ưu tiên trong khám, điều trị.

Gặp chúng tôi, ông Nguyễn Vũ (62 tuổi) cho biết, việc đến khám sức khỏe định kỳ tại trung tâm đã trở thành thói quen hàng tháng. Theo ông Vũ, người cao tuổi và các đối tượng chính sách được bố trí khu vực khám riêng, giúp việc thăm khám thuận lợi, giảm thời gian chờ đợi.

Sống gần hai thập kỷ tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố, bà Nguyễn Thị Thu (69 tuổi) cảm nhận rõ sự quan tâm, chăm sóc tại đây. Bên cạnh việc mở rộng khu phục hồi chức năng và nâng cấp trang thiết bị tập luyện, trung tâm còn tổ chức các hoạt động phù hợp như làm hương, xếp giấy vàng mã, chăn nuôi, trồng trọt. Những công việc vừa sức giúp người cao tuổi tăng cường vận động, giao tiếp và có thêm niềm vui trong cuộc sống.

Từ hai mô hình trên có thể thấy nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng đa dạng, từ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng đến chăm sóc đời sống tinh thần. Hiện 100% người cao tuổi thuộc diện chính sách trên địa bàn thành phố được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 55.730 người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội. Toàn thành phố có 4 cơ sở bảo trợ xã hội, gồm 2 đơn vị công lập và 2 đơn vị ngoài công lập, đang nuôi dưỡng 171 người cao tuổi.

Xưởng vẽ nón lá phát huy khả năng lao động của người cao tuổi.

Đến "kinh tế bạc" - lợi thế của Huế

“Kinh tế bạc” là khái niệm chỉ các hoạt động kinh tế, sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi. Tại TP. Huế, hệ thống y tế chuyên sâu, môi trường sống, tài nguyên văn hóa và du lịch là những lợi thế để phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, nghỉ dưỡng, du lịch và các sản phẩm phù hợp với người cao tuổi.

Người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ mà còn là nguồn lực có thể tiếp tục đóng góp cho kinh tế - xã hội. Ông Hồ Viết Lễ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi TP. Huế cho biết: “Rất nhiều cụ ông, cụ bà ở Huế vẫn lao động, phát triển kinh tế, truyền nghề cho thế hệ trẻ và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Bằng vốn sống phong phú và uy tín của mình, người cao tuổi đang là chiếc cầu nối giữ gìn gia phong, xây dựng đời sống văn hóa và thắt chặt tình làng nghĩa xóm”.

Hội Người cao tuổi TP. Huế hiện có tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 82%, duy trì 133 câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, 134 câu lạc bộ văn hóa - thể thao và 60 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Đáng chú ý, có 2.680 người cao tuổi là chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh và 10.340 người đang tham gia đảm nhiệm các vị trí ở cơ sở.

Một trong những mô hình phát huy khả năng lao động của người cao tuổi là xưởng vẽ Nón Phúc Hậu do ông Hồ Thái làm chủ. Xưởng thu hút chủ yếu lao động cao tuổi, với thu nhập khoảng 10 triệu đồng/người/tháng. Mô hình cho thấy, nếu có công việc phù hợp, người cao tuổi vẫn có thể phát huy kinh nghiệm, kỹ năng nghề và tạo ra giá trị kinh tế.

Thích ứng với già hóa dân số không chỉ là câu chuyện bảo đảm an sinh mà còn đặt ra yêu cầu khai thác tốt hơn nguồn lực và nhu cầu của người cao tuổi. Trong thời gian tới, TP. Huế cần tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh, đồng thời khuyến khích nguồn lực xã hội đầu tư vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, nghỉ dưỡng và các không gian sống thân thiện với người cao tuổi. Phát triển “kinh tế bạc” vì thế vừa đáp ứng nhu cầu của nhóm dân số ngày càng lớn, vừa mở thêm dư địa phát triển các lĩnh vực dịch vụ mà Huế có lợi thế.