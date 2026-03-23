Truy quét “vàng tặc” tại khe Bùn và khe Li Leng

Các "điểm nóng" khai thác vàng sa khoáng tại xã A Lưới 1

Truy quét các “điểm nóng”

Liên quan đến việc khai thác vàng sa khoáng làm ảnh hưởng đến nguồn nước sông Đakrông chảy qua địa bàn mà báo chí phản ánh, ngày 25/4, UBND xã A Lưới 1 đã có báo cáo gửi UBND thành phố, Sở NN&MT về tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại khe Bùn và khe Li Leng.

Theo UBND xã A Lưới 1, thời gian qua trên địa bàn xuất hiện các “điểm nóng” về khai thác vàng sa khoáng trái phép tập trung tại khu vực khe Bùn, khe Li Leng. Các đối tượng đào đãi vàng thủ công kết hợp máy móc, lắp đặt lán trại tạm thời trong rừng, hoạt động theo nhóm nhỏ từ 3 - 6 người, thường xuyên di chuyển vị trí khai thác khác nhau và chủ yếu vào ban đêm hoặc sáng sớm nhằm tránh lực lượng chức năng.

Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã A Lưới 1 đã chỉ đạo Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan tổ chức 9 đợt tuần tra, truy quét, kịp thời phát hiện, ngăn chặn một số trường hợp có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn. Qua đó, bước đầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn xã.

Trong đó, đợt truy quét ngày 9/4/2026, UBND xã chỉ đạo tổ tuần tra liên ngành gồm lực lượng Biên phòng và Công an xã, tổ chức tuần tra, kiểm soát và truy quét các đối tượng khai thác vàng sa khoáng tại khu vực khe Li Leng và khe Bùn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện các dụng cụ thủ công gồm 3 khay đãi, 5 cái a - vin (dụng cụ cào đất), cuốc xẻng, xà beng và 2 người đang ở trong lán. Tuy nhiên khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện những đối tượng này đã bỏ chạy vào rừng. Tại những khu vực này, các đối tượng khai thác vàng trái phép đã để lại 5 lán trại và 3 hầm vàng đang đào nham nhở, mỗi hầm có chiều sâu khoảng 5-10 m.

Đoàn liên ngành xã A Lưới 1 đã lập biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện tại khu vực suối Li Leng và khe Bùn

Đợt truy quét ngày 24/4/2026, UBND xã A Lưới 1 đã thành lập đoàn liên ngành gồm Công an xã, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân, Kiểm lâm khu vực A Lưới và Phòng PC03 công an thành phố… với tổng số lực lượng tham gia hơn 40 người, tiến hành truy quét tại khu vực suối Li Leng và khe Bùn. Tại đây, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện và lập biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện gồm 6 máy tời, máy nổ, máy hút nước và các thiết bị máy cưa, mô tơ điện, bình ắc quy…Tại những khu vực này, đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã tiêu hủy 2 lán trại và 30m ống dẫn nước…

Còn nhiều khó khăn

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã đã tổ chức nhiều đợt tuần tra, truy quét các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép, bước đầu kiểm soát tình hình tại các khu vực trọng điểm. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, địa hình rừng núi hiểm trở, các khu vực khai thác nằm sâu trong rừng, xa khu dân cư, giao thông đi lại khó khăn, gây trở ngại lớn cho công tác kiểm tra, truy quét. Hoạt động khai thác trái phép diễn ra nhỏ lẻ, phân tán, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, thời gian hoạt động chủ yếu vào ban đêm, gây khó khăn trong việc phát hiện và xử lý.

Ngoài ra, lực lượng tham gia kiểm tra, truy quét còn mỏng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình thực tế. Một số đối tượng còn có biểu hiện chống đối, né tránh lực lượng chức năng, việc xử lý gặp khó khăn do thiếu nhân lực duy trì chốt chặn, kiểm soát thường xuyên, kịp thời.

Tháo dỡ, tiêu hủy lán trại do "vàng tặc" để lại

Theo ông Nguyễn Văn Hải, trong thời gian tới, công tác kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của xã, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Theo đó, chính quyền sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản đến người dân, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra khai thác trái phép, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật. Tổ chức kiểm tra, tuần tra định kỳ và đột xuất tại các khu vực trọng điểm, khu vực giáp ranh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Các lực lượng sẽ chủ động xây dựng kế hoạch truy quét theo từng thời điểm, phù hợp với tình hình thực tế. Phát huy vai trò phối hợp giữa các lực lượng như công an, quân sự, kiểm lâm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân và các thôn trong công tác nắm tình hình, phát hiện và xử lý vi phạm. Tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các vụ việc phức tạp. Đồng thời, sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, tịch thu phương tiện, tang vật, buộc khôi phục hiện trạng môi trường và xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra tình trạng khai thác trái phép, kéo dài.