Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố làm việc với Đảng ủy các xã A Lưới

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn - UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND và đại diện các sở, ban, ngành...

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã vùng A Lưới đã báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến thời điểm hiện nay, hệ thống chính trị của các xã đã đi vào hoạt động hiệu quả, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ổn định, thông suốt, đảm bảo công tác tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển về kinh tế, văn hóa và xã hội, củng cố quân sự quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Đảng ủy 5 xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời xây dựng và ban hành: Chương trình hành động, kế hoạch về triển khai thực hiện của Đảng ủy.

Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Kết thúc năm 2025, Đảng ủy 5 xã cơ bản đạt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Cụ thể, xã A Lưới 1 có 17 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, có 15/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; xã A Lưới 2 có 13 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt và 7 chỉ tiêu đạt theo nghị quyết đề ra. Tuy vậy, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt, cụ thể là: Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia và chỉ tiêu về lao động, việc làm (xã A Lưới 1) và chỉ tiêu tỷ lệ huy động đến trường đối với trẻ từ 1-2 tuổi (xã A Lưới 2). Nghị quyết Đại hội của 5 xã đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình trọng điểm phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc thù địa lý, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng xã. Trên cơ sở đó, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung hỏi thăm, chia sẻ khó khăn trong công việc với cán bộ các xã vùng A Lưới

Bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đặt ra cho địa phương nhiều yêu cầu và áp lực mới sau sáp nhập. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn các xã vẫn ở mức cao so với bình quân chung của thành phố. Việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều Quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 với các tiêu chí khắt khe hơn sẽ tạo áp lực lớn lên công tác giảm nghèo bền vững, ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2030, xã không còn hộ nghèo.

Tháo gỡ khó khăn, tạo đà bứt phá

Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống nước sạch tập trung nhằm cung cấp nước sạch ổn định, an toàn cho Nhân dân. Đầu tư, mở rộng tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 49A. Đồng thời, quan tâm ưu tiên, bố trí, lồng ghép nguồn lực đầu tư, ưu tiên các lĩnh vực hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Các xã vùng A Lưới phát triển làng nghề truyền thống, thu hút du lịch

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của đảng ủy, chính quyền 5 xã vùng A Lưới. Đồng thời, biểu dương sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong bối cảnh các xã mới được thành lập, đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: Đảng ủy các xã cần xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, củng cố, nâng cao vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và Thành ủy về công tác cán bộ và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ tại chỗ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và yêu cầu chiến lược, cấp bách thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” gắn với nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, có nhiệm vụ, kết quả, sản phẩm cụ thể cho từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy kiểm tra các dự án xây dựng trên địa bàn các xã vùng A Lưới

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu trong thời gian đến, các xã vùng A Lưới cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế địa phương, phát triển theo hướng hài hòa, bền vững giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường; giữa hiện đại hóa và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, làng nghề; tăng cường liên kết vùng, liên kết giữa các xã trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Liên quan đến các kiến nghị, đề xuất của địa phương, Bí thư Thành ủy đề nghị các sở, ngành phối hợp nghiên cứu, sớm ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) và lồng ghép các chương trình, dự án khác cho địa bàn các xã. Thành phố chỉ đạo các sở, ngành làm việc với địa phương để xây dựng kế hoạch, lồng ghép nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án khác để góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân các xã vùng A Lưới. Đề nghị các địa phương chủ động rà soát nhu cầu, xây dựng danh mục dự án, phương án phát triển sản xuất phù hợp thực tiễn để khi nguồn vốn được giao có thể triển khai ngay, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.